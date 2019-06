Lluvias en la ciudad de Buenos Aires

Compartí :-) .







Este martes se presenta en la ciudad de Buenos Aires y alrededores con tormentas durante la mañana que disminuirán su intensidad hacia la tarde, vientos del sector oeste con ráfagas de hasta 69 kilómetros por hora y una temperatura estimada en 10 grados de mínima y 14 grados de máxima, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para mañana se prevé un día nublado y ventoso durante la mañana, vientos del sector oeste con ráfagas de hasta 69 kilómetros por hora, rotando al suroeste hacia la tarde noche, y una temperatura de 10 grados de mínima y 15 de máxima.

El jueves está pronosticado cielo despejado, vientos del sector oeste rotando al norte, y una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 14, según el organismo nacional.

Lluvia como secar la ropa los días de lluvia.

¿Que secadoras de ropa son mejores? ¿Evaporación o Condensacion?

¿Que diferencia hay entre una secadora y una centrifugadora? La centrifugadora, su misión es sacar de la ropa lavada el exceso de agua, si es en verano, la dejas unos minutos al sol o al aire, y ya está x planchar.

En invierno tarda un poco más en secarse. La centrifugadora solo gira el tambor donde se encuentra la ropa a gran velocidad haciendo que la fuerza centrifuga despida el agua que contiene pero igual queda húmeda. En cuanto a las secadoras, trabajan metiendo aire en el tambor a la temperatura que uno la gradúe y haciendo girar la ropa mas despacio para que se vaya secando y la deja lista para planchar o guardar, aunque suele achicar algunos tejidos.

Características de los secarropas

Hay algunos detalles a los que debemos prestar atención a la hora de comprar una máquina secarropas. Por ejemplo, su consumo, sus programas de funcionamiento, su capacidad y sus funciones especiales.

El consumo se refiere a la capacidad de funcionamiento o potencia de acuerdo al gasto energético del artefacto. En la etiqueta se establece una clasificación regulada por letras que designan el consumo porcentual a partir de la media de cada ciudad. A mayor potencia (por ejemplo, mayor velocidad del centrifugado) será mayor el consumo, menor el tiempo de funcionamiento, y mayor el precio de compra.

Modelos de secarropas

Hay dos modelos básicos de secarropas: de evacuación y de condensación. Los secarropas de evacuación son aquellos que, mediante un movimiento rotatorio del tambor interno, centrifuga la ropa eliminando su humedad por acción física y mecánica. Este modelo es mucho más económico.

Los secarropas de convección, en cambio, realizan una evaporación de la humedad en las prendas, sin necesidad de una salida del agua como sucede en el caso anterior.

Los modelos de secado por aire caliente, que suelen montarse a la pared, son ideales para hogares con lavados frecuentes (por ejemplo, para hogares donde hay bebés o niños pequeños). Sin embargo, no se lo recomienda para telas pesadas (mantas, frazadas, toallas y demás) ya que el calor constante puede terminar por arruinar la prenda, a medio o largo plazo, alterando su entretejido.

Los programas y funciones

Luego de elegido el modelo y su consumo, puedes elegir uno de mayores o menores prestaciones, de acuerdo a tus necesidades. Los programas son una de estas características. Puedes elegir un modelo básico, que ofrezca hasta tres funciones, o bien optar por modelos más avanzados, que cuentan con programas para automatizarlo según el grado de humedad de la ropa o el material de confección de las prendas. Por ejemplo, algunos modelos ofrecen sistemas de secado de lana, que la ahuecan, evitando que se apelmace.

Un programa que te sugerimos buscar es el de secado “alisado”. Este programa trata las prendas de una manera que evita que se arruguen, eliminando la necesidad del planchado y, con ello, resultando en un gran ahorro de tiempo, esfuerzo y dinero.

Recuerda que no todas las prendas pueden ser secadas con sistemas mecánicos. Las prendas o elementos con gomaespuma, en contacto con esmaltes o lacas (podrían incendiarse por el calor), con tratamientos antiflama y la mayoría de las prendas de géneros de punto (que pueden encogerse), no han de ser secados en secarropas, a menos que se trate de un modelo con una programación específica para ellos.

Angeles le contó a Palermonline Noticias éste domingo 17 de Junio del 2019 lluvioso y nos contó sobre su Kohinoor, “Te cuento que yo lo tengo y lo recontra uso. Al menos con el modelo que yo tengo (no sé cuál será, pero me lo regalaron hará 7 años) la ropa no sale seca para planchar, pero sí mucho más seca que sólo centrifugada en el lavarropas. En una tarde de veranito, la tendés un ratito y la ropa seca genial. También es cierto que a veces queda más arrugada, pero si te tomás el tiempo de tenderla estiradita, queda re bien. Lo que yo tengo, es el secador de calor de ropa. El mecanismo es básicamente el de un secador de pelo Va amurado a la pared, y tiene una especie de ‘tender’ que cubris con una bolsa que trae. Así, si paso la ropa por el secarropas y después la pongo ahí, en maso una horita tengo toda la ropa de mi nena completamente seca. En verano no lo uso mucho, pero en invierno ES LA SALVACIÓN!!! Sobretodo, porque no tengo mucho lugar donde tender si llueve, o para los días horribles de humedad en que no seca nada.”

Ernesto, nos cuenta que usa el secador de pelo “con ganas por ejemplo cierro la camisa por sus botones, lo cierro tipo globo y le doy hasta que se seque, es cansador y gasta mucha luz, pero a veces por que tengo q salir a laburar es necesario”.

