Los 5 errores más comunes que cometen las empresas en el posicionamiento SEO.

1. No contemplar el certificado de seguridad SSL (protocolo HTTPS) en sus sitios web

A partir de julio de este año Google comenzó a mostrar, en sus resultados de búsquedas, como sitios “no seguros” a todos aquellos que no tengan instalado y correctamente configurado el certificado SSL de seguridad, el famoso protocolo HTTPS. Cabe aclarar que esto por ahora afecta a los que utilizan el navegador Google Chrome. Seguramente, en el corto plazo, se replicará en otros navegadores web como Internet Explorer, Firefox, Safari y Opera. Esto repercute directamente en la pérdida de visitas al sitio web y en una pobre experiencia de usuario.

Muchos sitios aún no lo han implementado. ¿Cómo hacer? Simplemente contratar un certificado SSL desde el hosting que aloja el site y realizar la configuración del mismo, con ayuda de un programador si es posible.

2. Subestimar el poder que tienen los Blogs mediante el Inbound Marketing

Es muy común que, se hagan grandes esfuerzos en posicionar palabras claves transaccionales con mucho volumen pero una altísima competencia. Dejando de lado una porción enorme de la torta, que como contrapartida tiende a tener menos competencia. ¿A qué me refiro? El funnel de conversión. A tener en cuenta que el potencial cliente pasa por distintas fases antes de concretar una compra o tomar un servicio por internet. El paso final será buscar palabras como por Ej. “comprar bicicleta plegable”. Pero antes un gran porcentaje de usuarios pensarán en buscar frases como “beneficios de usar una bicicleta plegable”, “cuanto espacio ocupa una bici plegable”, “puedo viajar en avión con una plegable?”, etc. Para ello, es una gran oportunidad crear un blog con una sólida estrategia de “Inbound Marketing”, en dónde podamos responder las preguntas que nuestros potenciales clientes se hacen. Y desde allí guiarlos hacia los pasos siguientes de la compra. Ahora ya saben que quieren una bicicleta plegable, necesitan saber qué modelos hay, cuales son las diferentes ventajas y desventajas de cada una y por supuesto cuanto salen.

3.No optimizar el contenido del site de cara al SEO (onpage)

Es de vital importancia mostrarle a Google de que se trata cada página de nuestra web. Para ello, aparte del contenido (textos, imágenes y multimedia), se deben utilizar correctamente los meta title, meta description, etiquetas H1-2 y3, ALT text en imágenes, negritas en keywords longtail y URLs cortas con keyword principal. Siempre, teniendo como premisa la experiencia del usuario. Generamos contenido para personas como nosotros que quieren información y si no es de calidad saldrán del sitio en menos de un par de segundos.

4. Sobreoptimización de palabras claves del sector

Hay una idea instalada, sobre todo en muchas personas que no están actualizadas con la discplina, que piensan que hacer SEO es llenar de palabras claves el contenido y así van a posicionar en TOP 3 para las keywords que les interesa. Nada más lejos de la realidad actual. Esto, en muchos casos sí funcionaba hace 10 años, cuando Google no era tan sofisticado. El algoritmo fue evolucionando en forma exponencial y hoy directamente no solo que no tiene en cuenta esas páginas con Keyword Stuffing, sino que Google penaliza (por este tipo de prácticas) a los sitios en forma parcial o total en sus resultados de búsqueda.

De hecho, Google se ha vuelto mucho más exigente. Cuando se habla de determinadas temáticas, ya entiende la semántica y la relación de los diferentes conceptos que deberían estar mencionados en el contenido. El que logré mostrar mayor expertise sobre determinado tema (con sus contenidos) será premiado por Google con más exposición en sus resultados (las Serps). No hay que olvidarse que el negocio de Google (el principal valor agregado de su servicio) es brindar una información instantánea a nuestras millones de preguntas diarias. Si los resultados que buscamos pierden relevancia y calidad en su respuesta, tenderemos a utilizar otros canales de información.

5. Sitio no responsive

Con esto me refiero a los sitios que no se adaptaron a la versión Mobile. Aquellos que funcionan bien en su versión de escritorio pero no estan adaptados a otros dispositivos como los celulares y las tablets. El concepto responsive design es que tu sitio funcione correctamente, tanto en diseño como usabilidad, en todos los dispositivos y sistemas operativos. Hay diferentes estudios estadísticos (difieren en cada país o región) que muestran que más del 60% navega en internet desde su celular y aumentando año tras año.

¿Cómo afecta esto en el SEO? El 26 de marzo de este año Google anunció su nueva actualización del algoritmo: Google Mobile First Indexing. ¿Qué quiere decir? Google a partir de esa fecha toma como referencia la versión mobile para rankear a los sitios en las Serps. Antes tambien tomaba en cuenta esta versión pero iban por carriles separados. Es decir, para los rankings en version desktop tomaba el sitio en desktop y para rankings en mobile tomaba versión mobile. Ahora se basa en la versión mobile para todos los rankings.

Hoy en día, al diseñar un sitio, hay que pensarlo primero en versión para celulares y luego adaptarlo a las demás versiones. Pero no hay que quedar solo en esa estructura, debemos estar flexibles. Surgirán nuevos dispositivos en estos años y nuestros sitios se deberán ver correctamente en cualquier tipo de pantalla, sea una heladera (sigue avanzando el IOT – Internet Of Things), una pantalla en el auto, en la ducha o una pared de nuestro departamento.

