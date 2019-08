“Los Abrojos”: La desprolijidad total sigue siendo la regla del Gobierno de Mauricio Macri.

Compartí :-) .







La Desorientación y la desprolijidad total sigue siendo la regla del Gobierno de Mauricio Macri: Arrancan a las 11 horas cuando el país es un incendio, los funcionarios llegan tarde, el caos en “Los Abrojos” es total, las fuentes oficiales indicaron que la reunión se produce a las 11 en la quinta privada del Presidente y constituirá el primer encuentro entre diferentes actores y Lacunza nuevo Ministro de Economía luego de la decisión de designarlo como reemplazante del ministro saliente, Nicolás Dujovne.

La renuncia de Dujovne se hizo pública el sábado último, seis días después de las PASO, en las que el oficialismo fue derrotado por el Frente de Todos en las urnas, con una diferencia de 15 puntos.

En tanto, a través de las redes sociales, el presidente Mauricio Macri destacó la trayectoria del designado ministro de Hacienda, a quien calificó como “la persona indicada para esta nueva etapa”, al tiempo que valoró la “capacidad” y “honestidad” de Dujovne.

“Convoqué a Hernán Lacunza para dirigir el Ministerio de Hacienda. Hasta hoy se desempeñaba como ministro en la provincia de Buenos Aires, donde hizo un gran trabajo. Su capacidad y trayectoria son reconocidas ampliamente. Confío en que es la persona indicada para esta nueva etapa”, indicó Macri a través de las redes sociales el sábado cerca de la medianoche.

Ayer, Lacunza se reunió con el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, para analizar la marcha de la política monetaria y cambiaria previo a la llegada de una nueva misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), y con su antecesor, Nicolás Dujovne, con quien dialogó sobre la transición del cargo, informaron fuentes oficiales.

Tras anuncio de medidas económicas de Macri, gobernadores peronistas analizan ir a la Justicia.

Mandatarios del PJ y de otras provincias no oficialistas reclaman por la reducción de Coparticipación que significarán las devoluciones y rebajas de Ganancias, Monotributo e IVA. Gobernadores del PJ tomaron la decisión de reunirse el próximo miércoles a las 11 en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para analizar el impacto de los cambios en Ganancias y Monotributo sobre sus respectivos presupuestos y hasta podrían plasmar su rechazo en un mensaje conjunto. Algunos amenazan con ir a la Justicia.

Aunque no hay operatoria en los mercados porteños, debido al traslado del feriado del 17 de agosto, los bonos soberanos argentinos negociados en el exterior exhiben bajas de precios aún con la falta de referencia de la operatoria local.

¿Horacio Larreta continuará en la farsa musical de Marquitos? ¿Sabrá Horacio que se juega un nuevo mandato y que puede quedar sin nada?

Organizar una fiestita a las 11 horas en “Los Abrojos” es una señal de irresposabilidad teniendo en cuenta que la historia ya se devoró a Vidal, y Mauricio… ¿El próximo es Horacio?.

Lacunza, Peña, Sandleris y Sica llegaron a la quinta Los Abrojos para reunirse con el Presidente. ¿Entenderan lo que pasa o se comerán el asadito?

Puros iterrogantes. Puras irresponsabilidades.

La confusión aguda es una situación que puede originar en Macri una salida anticipada.

Perón decia “Al pedo pero temprano”.

Es evidente que el plan es el no plan. Esto en Argentina se castiga durisimo.

Macri por primera vez en su vida siente la incertidumbre de no saber si llega a fin de mes.

Lo lógico hubiera sido, convocar hoy a las 6 am, en La Casa Rosada, tener el plan al menos charlado a las 8 AM, hacer los anuncios en la Rosada a las 11 horas. Pero queda claro y me queda claro que Macri es un irresponsable. Un patán.