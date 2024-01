Los atletas necesitan tener aductores fuertes y flexibles

Los aductores son un grupo de seis músculos que se encuentran en la parte interna del muslo. Ayudan a mover la pierna hacia el centro del cuerpo y también son importantes para la estabilidad de la cadera.

Los aductores son:



Grácil: El músculo más largo de los aductores, se extiende desde el pubis hasta la tibia.

Pectíneo: Un músculo plano que se extiende desde el pubis hasta el fémur.

Aductor largo: Un músculo plano que se extiende desde el pubis hasta el fémur.

Aductor corto: Un músculo triangular que se extiende desde el pubis hasta el fémur.

Aductor mayor: El músculo más grande de los aductores, se extiende desde el pubis, el isquion y la tuberosidad isquiática hasta el fémur.

Aductor mínimo: Un músculo pequeño que se extiende desde el pubis hasta el fémur.

Todos los aductores son monoarticulares, lo que significa que atraviesan una sola articulación, concretamente la de la cadera. El grácil es el único músculo aductor que también atraviesa la articulación de la rodilla.

La función principal de los aductores es la aducción del muslo, es decir, el movimiento de la pierna hacia el centro del cuerpo. También ayudan a la rotación medial del muslo y a la extensión de la cadera.

Los aductores son importantes para una variedad de actividades, como caminar, correr, saltar y patear. También son importantes para la estabilidad de la cadera, lo que ayuda a prevenir lesiones.

Los atletas de alto rendimiento necesitan tener aductores fuertes y flexibles para poder realizar sus deportes de manera eficiente y segura.

Qué hacer para lograr fuerza y flexibilidad en los aductores:

Incorporar ejercicios de aductores en su rutina de entrenamiento.

Algunos ejercicios comunes incluyen:

Abducción de cadera con pesas: Acuéstese de lado con la pierna superior doblada y la pierna inferior extendida. Levante la pierna superior hacia el techo, manteniendo la rodilla doblada.

Patada de aductores: Acuéstese boca arriba con las rodillas dobladas y los pies apoyados en el suelo. Levante las piernas hacia el techo, manteniendo las rodillas dobladas.

Aductores en máquina: Siéntese en una máquina de aductores y ajuste la resistencia a un nivel adecuado. Apriete los aductores para acercar las piernas.

Estirarse los aductores regularmente.

Algunos estiramientos comunes incluyen:

Estiramiento de aductores sentado: Siéntese en el suelo con las piernas extendidas frente a usted. Inclínese hacia adelante desde la cintura para tocar los dedos de los pies.

Estiramiento de aductores de pie: Párese con las piernas separadas a la anchura de los hombros. Inclínese hacia un lado, manteniendo la espalda recta, hasta que sienta un estiramiento en los aductores del lado opuesto. Repita en el otro lado.

Qué no hacer para lograr fuerza y flexibilidad en los aductores:

No sobrecargue sus aductores. Si siente dolor, disminuya la intensidad o la duración de su entrenamiento.

No haga ejercicios de aductores con una mala forma. Esto puede causar lesiones.

No estire sus aductores demasiado. Un estiramiento demasiado intenso puede dañar los músculos.

Con un entrenamiento adecuado y estiramientos regulares, los atletas de alto rendimiento pueden lograr aductores fuertes y flexibles que les ayuden a mejorar su rendimiento deportivo.