Los bancos centrales en todo el mundo seguirán subiendo tasas. Inflación para todos y todas

El vicepresidente de BlackRock, Philipp Hildebrand, aseguró que los bancos centrales seguirán subiendo tasas este año para garantizar que la inflación mantenga su tendencia descendente, desafiando a los operadores que esperan que los funcionarios relajen la política monetaria.

La caída de la biblioteca neoliberal

Los bancos centrales seguirán subiendo las tasas, aseguró Philipp Hildebrand.

“Francamente, no veo ninguna posibilidad de relajar este año; creo que el mercado se ha equivocado”, dijo el vicepresidente de BlackRo

“Francamente, no veo ninguna posibilidad de relajar este año; creo que el mercado se ha equivocado”, dijo el ex director del Banco Nacional Suizo, en una entrevista con Bloomberg TV desde el Foro Económico Mundial de Davos.

Hildebrand agregó que los bancos centrales de todo el mundo tratarán de bajarla hacia el 2% y asegurarse de que las expectativas de precios no vuelvan a subir: “En el mejor de los casos vamos a ver algún tipo de pausa, pero todavía no”, pronocticó.

Desde su perspectiva, los bancos centrales deberían ser honestos sobre cómo su endurecimiento puede llevar a las economías a la recesión.

“En el viejo mundo de la gran moderación, se podía controlar la inflación y todo lo demás estaría bien. Ahora, volver a controlar la inflación implica dañar la economía real, provocar una recesión, y no hay forma de evitarlo”, expresó. “Devolver la estabilidad de precios al juego implica, esencialmente, recesiones”, sentenció.