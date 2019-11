Tips para elegir sacos y blazers.

Compartí :-) .







Los blazers pisan fuerte cada temporada y hoy se convierten en un básico para el guardarropa de la mujer.

Como en casi todas las prendas, la variedad que tenemos a la hora de

elegir un saco o blazer es enorme y a veces, por no considerar

determinados aspectos, terminamos optando por una alternativa que no

optimiza nuestra imagen. Esto redunda en una pérdida de tiempo y

dinero en otra prenda más que no usamos tan seguido como nos gustaría

o a la que quizás todavía ¡ni estrenamos!

Aquí enumeramos algunos aspectos a tener en cuenta para elegir el saco ideal.

BOTONES

Es mejor tener una sola fila de botones en la prenda si el objetivo es

estilizar y alargar la figura. Pero no sólo importa la cantidad de

filas de botones, sino también la ubicación de los mismos.

La asesora de imagen Laura Malpeli de Jordaan señala que “en el caso

de una mujer con bastante busto, lo ideal es que los botones comiencen

a partir de la zona de la cintura, para no llamar la atención ni

agrandar la zona del busto, sino lograr el efecto contrario a la vez

que se acentúa la cintura. Los botones pueden comenzar arriba de la

cintura o más cerca del busto y esto será óptimo para las mujeres que

quieran agrandar la zona del busto”.

SOLAPAS

Las solapas deben estar en proporción con la contextura de quien luzca

el saco o blazer. Un saco de solapas angostas, muy finitas en una

persona de hombros anchos lo único que logrará es acentuar la

dimensión de esa parte del cuerpo. La misma desproporción se genera en

una persona de hombros angostos con un saco cuyas solapas sean

extremadamente anchas.

COLOR

Por ser una prenda que está cerca del rostro, se sugiere que el tono

del saco esté dentro de la paleta de colores personal, a modo de

contribuir a optimizar la imagen dando al rostro más luminosidad y

disimulando imperfecciones. En general, se recomienda invertir en un

buen saco o blazer en un tono neutro que permitirá más combinaciones

que comprar colores demasiado vibrantes o estridentes, o mismo

estampados.

LARGO

En general, el largo más sentador en la mayoría de los casos es el que

termina en la cadera, sin cubrirla del todo. “Las mujeres de caderas

anchas deben optar por este largo y no cubrir totalmente las caderas

ni la cola ya que esto hará que las caderas parezcan más anchas.

Tampoco se recomienda usar sacos demasiado cortos que terminen en la

cintura, dejando las caderas al descubierto porque con este tipo de

prenda, llamará la atención el ancho de las caderas”.

DETALLES

Se deben tener en cuenta los detalles que pueda tener la prenda

(bolsillos, filas de botones irregulares o asimétricas, bordados,

apliques, cintos, etc.) siempre llamarán la atención. Por eso es

imprescindible que, en caso de elegir prendas con algún detalle, éste

se encuentre en una parte del cuerpo que deseemos destacar.

—

