Los efectos de las bebidas alcohólicas cuando se está al volante

Disminución de reflejos y atención, retardo de la capacidad de interpretar peligros y tomar decisiones, pérdida de equilibrio, falsa sensación de seguridad, alteración de la percepción, son solo algunos de los efectos que producen las bebidas alcohólicas al volante, precisaron a Télam desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ASNV), el servicio de Toxicología del Hospital Fernández y la Asociación civil Luchemos por la Vida.

«Nunca se consume ‘un poquito’, porque ‘un poquito’ es diferente para cada persona», explicó el jefe del servicio de Toxicología del Hospital Fernández, Carlos Damin.

«A mayor concentración de alcohol en sangre, hay una mayor afectación de la esfera cognitiva, del estado de conciencia», agregó y precisó que está demostrado que «ya desde 0,2 g/l de alcohol en sangre se pierde el equilibrio».

El alcohol en sangre disminuye los reflejos, disminuye y retarda la capacidad de interpretar un riesgo y un peligro y tomar una decisión en milisegundos en donde, por ejemplo, hay que tomar la decisión de apretar el freno y concretarla.

Además, «genera una falsa sensación de seguridad» que, en el caso del que conduce, «lo predispone a ir a más velocidad de la habitual sin darse cuenta y animarse a todo tipo de violaciones a las normas habituales del tránsito que comúnmente respeta, por ejemplo, el semáforo se pone en rojo y acelera para pasar, a lo mejor algo que no haría si no hubiese tomado alcohol», sumó Silveira.

Asimismo, el alcohol disminuye la atención sobre la persona y le altera la percepción.

«Un alcoholizado con cierta cantidad de alcohol no distingue bien los rojos, lo cual es muy importante, porque el color rojo está en los semáforos, en las luces de posición y en las luces de freno de los vehículos que van adelante», detalló el titular de Luchemos por la Vida.

Entre las principales consecuencias del alcohol al volante, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) señaló a Télam que «en 1 de cada 4 siniestros viales fatales se detecta alcohol en sangre en alguno de los conductores».

Asimismo, desde el organismo de Transporte, advirtieron que «circular con alcohol en sangre, por mínima que sea la cantidad consumida, «aumenta 3 veces las posibilidades de causar un siniestro vial».

A su vez, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), «el consumo de alcohol potencia otras causas de siniestros viales como la fatiga, la somnolencia y la distracción».

En la actuaidad, 13 provincias (Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Salta, Santa Cruz, Río Negro, Tierra del Fuego, Tucumán, Chaco, Buenos Aires y La Rioja) y más de 50 municipios adhirieron a la Ley de Alcohol Cero, precisó la ANSV.

«En todos los casos, a posteriori de la medida, hubo una reducción de las víctimas fatales», aseguraron desde el organismo.

«Si uno va a conducir un vehículo no tiene que tomar nada de alcohol, es cero alcohol, porque produce alteraciones y pone en riesgo la propia vida, la de la familia y de los que vienen en frente», concluyó Damin.

UNA COPA

Una copa de vino o una pinta de cerveza «demora al menos una hora entera en eliminarse en sangre», mientras que una medida de fernet, vodka o whisky, «al menos tres horas», explicó a Télam el jefe del servicio de Toxicología del Hospital Fernández, Carlos Damin, en el marco de la reciente sanción de la Ley de Alcohol Cero al volante.

El proceso de eliminación de alcohol de cada organismo, en rigor, depende de distintas variables, tales como: la cantidad y graduación alcohólica de la bebida ingerida, si se ingiere sin comer previamente; la edad, el peso y el género de la persona que consumió la bebida alcohólica, aclaró a Télam el también presidente de la fundación sobre Toxicología FundarTox, al igual que lo señaló el presidente de la Asociación Civil Luchemos por la Vida, Alberto Silveira.

«La persona que bebe alcohol tiene que encontrar la manera de no conducir -vehículos-, de no arriesgar a los demás y de no arriesgarse a sí mismo, porque esto no tiene vuelta atrás, por más que digan ‘me tomo un café fuerte’, ‘me doy una ducha’, los efectos del alcohol necesariamente requieren que el cuerpo lo metabolice y lo elimine, y no hay forma de acelerarlo, ni de cambiarlo», agregó Silveira, quien también es abogado.

El alcohol se metaboliza y degrada siempre en el hígado y los componentes se terminan eliminando por orina, explicó Damin.

Pero «hasta que el hígado no cumpla su función el alcohol va a permanecer en sangre», añadió el médico y precisó que este órgano «elimina 0,12 gramos por litro en cada hora».

Antes de la sanción de la Ley de Alcohol Cero, que se concretó el jueves pasado en el Senado de la Nación y a la que ya adhirieron 13 provincias, la Ley de Tránsito Nº 24.449 decía que se podía tener hasta 0,5 gramos por litro de alcohol en sangre, para los cuales «se tarda aproximadamente cuatro horas en eliminar», explicó el especialista en Toxicología.

Una medida de fernet, una de las bebidas con mayor graduación alcohólica del país, «tarda aproximadamente tres horas en desaparecer en sangre», lo mismo que un trago de vodka o un trago de whisky, precisó el médico.

Si bien se trata de estimaciones generales, «no es lo mismo tomar cerveza que fernet» -diferenció Damin- porque «la cerveza tiene entre cinco y seis grados de alcohol» mientras que el fernet «tiene 40 grados de alcohol».

Lo que significa que, en un litro de cerveza, entre el 5% y el 8% es alcohol mientras que en una botella de whisky o de fernet casi la mitad de la botella es alcohol.

En tanto, el vino tiene entre 12 y 16 grados de alcohol, es decir, es «más que la cerveza, pero menos que el vodka, el fernet o el whisky».

Una copa de vino, al igual que una pinta de cerveza, «lleva por lo menos una hora entera eliminarla de sangre» y, «si se ingiere alimento -aunque la alcoholemia es menor-, va a tardar un poquito más en eliminarse», agregó.

En ese aspecto, precisó también que «el alcohol se absorbe mucho más rápido si no tiene alimentos en el estómago, por lo tanto, la alcoholemia es mucho más alta si se ingiere -la bebida- sin comer previamente».

Sobre la variable de la edad de la persona que consume alcohol, el médico también distinguió «no es lo mismo ingerir alcohol a los 18 años que a los 50», porque «a los 50, normalmente, la gente elimina el alcohol más rápido» que a los 18″, debido a que «el hígado -puede estar- más acostumbrado a eliminarlo más rápido».

Además, en las mujeres, «el alcohol se concentra un poco más en sangre que en los varones», agregó, y eso se debe a características del metabolismo, explicó el especialista.

El peso de la persona también influye en cuánto se tarda en eliminar el alcohol en sangre. «No es lo mismo que se tome una pinta de cerveza una persona de 45 a 60 kilos que una persona de 110», señaló el médico, y explicó que se debe a que el volumen en el que tiene que distribuirse esa misma pinta es mucho menor en el que pesa menos, por lo que, «la alcoholemia va a ser mayor a menor peso de persona».

La «resaca», que puede incluir estados de deshidratación, dolor de cabeza, náuseas, vómitos y acidez estomacal -como producto del consumo de alcohol-, también «afecta a la esfera cognitiva para poder conducir un vehículo», aclaró el médico.

En el caso de consumo de alcohol en festejos, donde la gente puede llegar a ingerir bebidas alcohólicas durante cuatro a siete horas consecutivas, muchas veces generando estados de «deshidratación», ya que el consumo de bebidas alcohólicas estimula la orina, que a su vez, produce sed y si esa sed no se corta con agua y se continúa con la bebida alcohólica se convierte en un «círculo vicioso».

Para volver a conducir, después haber bebido en estas condiciones, «como mínimo, se requiere una espera de 8 horas -o más- para que sea devuelta cero la alcoholemia», precisó el médico.

«Es importante entender que siempre cuando uno toma alcohol debe beber mucha agua, porque eso saca la sed y quita el estímulo de seguir tomando por la sed», agregó el especialista en Toxicología.

A su vez, sobre alcoholímetros o tests de alcoholemia, el médico destacó que «tienen una precisión absoluta» y lo que hacen es una traducción de la concentración de alcohol en relación a la sangre midiendo la concentración que hay en el aire.

En tanto, Silveira recordó que «todos hacemos el tránsito» y que el alcohol «no solo está presente en conductores, sino también en muertos peatones o ciclistas».

En ese sentido, según estimaciones de la Asociación civil, «el alcohol está presente en casi la mitad de los muertos».

En Argentina, «se hacen unos 650 mil controles de alcoholemia al año», según Luchemos por la vida.

No obstante, «los países exitosos en seguridad vial, que tienen un control muy estricto sobre el tema alcohol y que no tienen tolerancia cero, realizan entre 10 y 20 veces más de los que se hacen en la Argentina», explicó Silveira y reafirmó que esa es «la clave» para que la ley funcione.

«La Ley es el comienzo de un proceso. Para que ese proceso sea exitoso es imprescindible que se multipliquen los controles de alcoholemia, porque si los controles no se multiplican va a ser una ley teórica, pero que no va a tener vigencia real en las rutas y calles del país. Esto trae otras cuestiones, como que hay muchas ciudades y provincias que no tienen los recursos como para montar los controles. Porque, si bien no tienen un costo sideral, hay que poner alcoholímetros, pipetas, personal entrenado y calificado para realizarlos», concluyó el abogado.