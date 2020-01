Los «pozos», «cunetas» y «lomas de burro» de Horacio Larreta están dando resultados.

Compartí :-) .







Los pozos, cunetas y lomas de burro de Larreta están dando resultados. «Street Wells» para los amigos ó «Donkey hill» ó simplemente «gutters» para los amigos turistas que visitan la Ciudad. Los día de Larreta en la Ciudad al no poder ser nuevamente reelecto están contados. el sueño de los 41 Legisladores se le esfumó y la quebrada alianza con el radicalismo es una realidad objetiva.

Los radicales de la Ciudad, hoy ven el sillón de Uspallata, cerca de sus manos. Martín Lousteau, con la cara de gil que tiene, ya está preparando el terreno para ser Jefe de Gobierno en 4 años. «De gil no tiene nada», nos comentaron ayer en la Legislatura Porteña mientras se lamentaban la baja de la coparticipación. Alberto se tomó en serio la venganza contra los Porteños. «Alberto dejó sin guita a Horacio»

Roturas de tren delantero de los autos, para no aprobar la VTV, «golpes al chapón», incomodidad en viajar en colectivo a los saltos. Comerte canaletas de la calle en las esquinas es un deporte porteño sivas en Ecobici.

Horacio Larreta se transformó en el campeón mundial de los «pozos no arreglados», el mayor constructor de hacer cunetas donde hay cunetas y hacer veredas nuevas donde hay veredas sanas, hacer veredas de hormigón casi dos veces, para luego hacer nuevamente la vereda, la idea «es currar» y «facturar» no dijeron en la Legislatura Porteña. ( N DE R, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta)

Es más, nos dijeron en calle Perú a metros de Av de Mayo «la idea es hacerlas más profundas y ser el genio de no arreglar o arreglar mal los pozos del asfalto, deja mucha guita un pozo, se arregla dos veces y se factura como 5 o 6». Ésta es la explicación de un hombre del Gobierno para hacernos entender por que son tan importantes las calles rotas para Horacio Larreta «es la facturación de las empresas satélites de Horacio» y » Olvidate que las arreglen». «Vos vez como malo un pozo» y para Horacio es simplemente un negocio». «Es la idea perfecta para mandar cada un año a la máquina que hace asfalto, primero arreglan el pozo y después mandan la máquina, la excusa perfecta que no deja rastros contables y la moda es no hacer la parte donde estacionan los autos y las empresas la facturan igual, hacen bingo calle a calle, va por metro cuadrado».

La explicación de por que la Ciudad es la fábrica más grande de «pozos, cunetas y lomas de burro«. Las calles de la Ciudad son un peligro si andas por ejemplo en monopatín. Un ejemplo. Lesionados listos para ir al Hospital.

José María Muscari sufrió un accidente vial el lunes por la noche mientras se trasladaba en uno de los monopatines de la ciudad. “Hace varios meses que los uso. Siempre voy por la bicisenda, pero en los tramos que no hay, debo usar las calles o avenidas. Iba por la Avenida Córdoba y a la altura de Billinghurst había un pozo enorme, que no pude esquivar y salí despedido”, contó el director teatral.

Lime, el servicio de alquiler de los monopatines anunció que abandonará Buenos Aires. Se habían anunciado como paladines del transporte.

Lime, el servicio de alquiler de los monopatines eléctricos en nuestro país, anunció que abandonará Buenos Aires en una decisión que también alcanza a otras ciudades de la región.

Había desembarcado hace pocos meses pero las sucesivas devaluaciones complicaron el negocio. Los Ejecutivos no saben como manejar una empresa con el «aguante» Argentino, ante el menor problema huyen por incapacidad en momentos de crísis. Creen que el mundo es su casa y que pueden controlar, si un empresario no aguanta el rítmo Argentino, entonces no está preparado para la economía de verdad. Argentina es la Tesis de la charlatanería de las Ciencias Económicas. Si no logras sobrevivir en Argentina, significa que no estás preparado para ser un empresario. Devaluación mata empresario del excel.

«Desafortunadamente, tomamos la difícil decisión de cerrar las operaciones de Lime en Buenos Aires y cerrar el mercado en las próximas semanas. Esto significa que las scooters Lime ya no estarán disponibles para alquilar en los próximos días», informó la empresa a sus usuarios.

Y completó: «Cualquier saldo restante en su billetera Lime se puede usar en cualquier ciudad donde operamos. También puede solicitar un reembolso a través del sitio».

Pero en realidad se trata de un ajuste para mejorar sus números financieros. De hecho, el recorte también comprende otras ciudades latinoamericanas: Bogotá (Colombia), Montevideo (Uruguay), Lima (Perú), Puerto Vallarta (Chile), Río de Janeiro y San Pablo (Brasil). Y las ciudades estadounidenses de Atlanta, Phoenix, San Diego y San Antonio.

De esta forma, en la ciudad de Buenos Aires sólo quedan operativos Movo y Glovo Go, del holding español MaxiMobility; y Grin, la startup mexicana que mantiene una alianza con Rappi.

