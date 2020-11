Los restos mortales de Diego Maradona serán velados en la Casa Rosada.

Comenzaron los preparativos para acondicionar los salones de la sede del Gobierno Nacional, donde se hará el velatorio.

Al conocerse la triste noticia, y en declaraciones a distintos medios de comunicación, el presidente Alberto Fernández había afirmado que ponía a disposición de la familia todos los recursos necesarios para la despedida del exfutbolista.

Pese a no existir aún confirmación oficial, en Casa Rosada comenzaron los preparativos para acondicionar los salones de la histórica sede del Gobierno Nacional, donde se hará el velatorio, probablemente mañana.

En ese sentido, los trabajadores de la sede del Gobierno ya desmontaron una estructura de pallets que sirven a las tareas de refacción que se desarrollan en buena parte de los salones desde hace varios meses.

El papa Francisco recordó «con afecto» sus encuentros con Diego Maradona, en 2014, 2015 y 2016, y dedicó una oración al exfutbolista fallecido a los 60 años.

«El Papa está informado de la muerte de Diego Maradona y recuerda con afecto las ocasiones de encuentro de estos años», dijo a Télam el vocero papal, Matteo Bruni.

El Papa, según Bruni, «lo recuerda con la oración, como hizo en los días pasados desde que se enteró de sus condiciones de salud», agregó.

Maradona visitó a Francisco en el Vaticano en 2014, 2015 y 2016, encuentros en los que le planteó su admiración y participó de actividades solidarias convocadas por el pontífice.

Además, el sitio oficial del Vaticano, Vatican News, recordó a Maradona como el «poeta del fútbol».

«El mundo del deporte lamenta la muerte del futbolista argentino Diego Armando Maradona, considerado por muchos el mejor jugador de todos los tiempos», sostuvo el Vaticano.

En su recuerdo, el Vaticano pintó a Maradona como «un extraordinario futbolista pero también un hombre frágil, con una vida marcada en varias ocasiones por el flagelo de las drogas».

«Una vida que desde los primeros paseos por el popular barrio de Villa Fiorito hasta los últimos momentos en su casa de Tigre, a la edad de 60 años, nunca se ha separado de su amor por su tierra natal, su amada Argentina», planteó.

1 A morte de Maradona é uma grande perda para todos os amantes do futebol, que tiveram por ele a mesma paixão com que ele próprio conduziu a sua vida. Sua genialidade encantou o mundo. (continua)

1 – Diego Armando Maradona foi um gigante do futebol, da Argentina e de todo o mundo, um talento e uma personalidade única. A sua genialidade e paixão no campo, a sua intensidade na vida e seu compromisso com a soberania latinoamericano marcaram nossa época. pic.twitter.com/DubeM2PgQ4

