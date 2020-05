Compartí :-) .







Como lo dijimos la semana pasada, todos los supermercados aflojaron los protocolos y la pandemia explotó en la Ciudad de Buenos Aires. Comercios con más de 20 personas, a puertas cerradas fuerón el coctel perfecto ante la mirada cerrada del Gobierno de la Ciudad. Se espera lo peor. Quedese en su casa y aguante con los alimentos que tenga, NO VALLA AL SUPERMERCADO SU VIDA CORRE PELIGRO. NO VALLA A NEGOCIOS DONE ESTEN MAS DE TRES PERSONAS. ES PELIGROSO.

https://palermonline.com.ar/wordpress/nadie-respeta-el-distanciamiento-social-en-caba-cerraron-una-verduleria-por-tres-casos-de-coronavirus/

Al menos tres sucursales de dos grandes cadenas de supermercados debieron cerrar sus puertas momentáneamente tras detectarse casos positivos de coronavirus entre sus empleados. Entre estos, la sucursal Recoleta del Disco, ubicado a metros de la casa de la madre de la Reina de Holanda, Máxima Zorreguieta.







La empresa Cencosud confirmó los casos de las sucursales de Disco en el barrio porteño de Villa Devoto (sobre la avenida Beiró) y la de la sucursal de Uriburu 1288, en Recoleta. “Están bajo control sanitario», explicaron ante la consulta de este medio.

“Los casos ya fueron notificados y los locales fueron desinfectados cumpliendo las normas. El personal de cada local fue aislado como indica el protocolo y están en bajo control también”, agregaron. Sin embargo no detallaron cuántos casos tuvieron en cada local.

Fuentes consultadas por este medio comentaron que en la sucursal de Recoleta habría al menos cuatro casos positivos. “Y se vio a la madre de Máxima hace pocos días”, agregaron. Desde Cencosud, conglomerado de empresas de origen chileno, ni confirmaron ni desmintieron esta información.

En el caso de Disco, los de Recoleta y Villa Devoto no serían los primeros casos. Días atrás se supo por fuentes gremiales que hubo un contagio en la sucursal ubicada en la esquina de las calles Armenia y Paraguay, en Palermo. Se trató de un joven que “se habría contagiado de su mujer, que trabaja en un sanatorio de Balvanera” y que, si bien está internado, su estado es bueno.

Los delegados gremiales destacaron que la situación más grave, de todos modos, se dio en la sucursal 35, la de la calle Uriburu. “Las pocas horas que estuvo cerrada siguió trabajando con repartos y tuvo al gerente que rompió el aislamiento y ‘sacaba’ muchos pedidos”.

Tras la muerte de Ramona Medina, vecina de ese barrio, el presidente Alberto Fernández recibió esta semana al referente de «La Garganta Poderosa», Nacho Levy, y a otros referentes de barrios populares, a quienes le comunicó que iba a poner en marcha «inmediatamente» políticas públicas en estos barrios de la ciudad de Buenos Aires para evitar que se potencien los contagios por coronavirus.

«Instalaremos módulos de contenedores para 52 personas y ya estamos instalando una carpa con otros 50 lugares, al tiempo que colocaremos contenedores de la empresa Barrick, todos ellos con las comodidades necesarias para alojar personas», indicó el ministro de defensa Rossi

El 22 de mayo el local ubicado en Scalabrini Ortiz al 3100. Palermo y Barrio Norte son las zonas más afectadas se denunciaron que las empresa Carrefour no cumplen los protocolos.

Comunicado de los Trabajadores de Supermercados 📄

Pronta Recuperacion para Todo/as 💪🏻#Supermercados en alerta ⚠#TesteosMasivos YA! 🤒🔫💉#CABA ☣ pic.twitter.com/6bnNHaH6NK — Trabajadores De Supermercados (@trabdesuper) May 22, 2020