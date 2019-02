Los vecinos pueden votar la película para la reinauguración del cine del histórico Centro Cultural 25 de Mayo

La votación estará vigente del 21 al 28 de febrero a través de los distintos canales de comunicación del Gobierno porteño. El film más elegido se proyectará gratis para toda la comunidad, el 10 de marzo a las 19. Cómo participar.

El Gobierno porteño reinaugurará el cine del histórico Centro Cultural 25 de Mayo -también conocido como Petit Colón-, ubicado en Villa Urquiza, y los vecinos podrán decidir qué película se proyectará ese día.

La votación arrancó este jueves 21 y se extenderá hasta el próximo 28 de febrero, a través de los distintos canales de comunicación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La iniciativa busca recuperar la vieja tradición de proyectar películas en la Sala Principal de este Centro Cultural, para que los vecinos del barrio de Villa Urquiza y alrededores cuenten con un espacio donde disfrutar del cine clásico y contemporáneo.

“En Buenos Aires vivimos el cine con pasión, en las salas, en nuestras casas, es parte de nuestro ADN. La vuelta al cine en el barrio de Villa Urquiza es una oportunidad para compartir esta pasión. Y celebrar esto en el espacio público con todos los vecinos del barrio, en familia y con amigos, es otra gran noticia. Queremos que el cine esté presente en la vida de los porteños para seguir haciendo de la cultura un lugar de encuentro y unión”, dijo Enrique Avogadro, ministro de Cultura porrteño.

El film más elegido se proyectará gratis para toda la comunidad, el 10 de marzo a partir de las 19. Será un evento a cielo abierto, en la Avenida Triunvirato 4444, frente a la puerta de este importante centro.

Qué películas se pueden votar

En el marco del mes de la mujer, la terna está conformada por películas argentinas que fueron dirigidas por mujeres de nuestra industria cinematográfica:

“Camila” de María Luisa Bemberg. Película argentina de 1984 (104′):

Un clásico sobre la verídica y trágica historia de amor entre Camila O’ Gorman y el sacerdote Ladislao Gutiérrez, a mediados del siglo XIX.

“Yo soy así, Tita de Buenos Aires” de María Teresa Costantini. Película argentina de 2017 (124′):

La historia de vida de Tita Merello, entrañable actriz y cantante argentina que ascendió del bajo fondo y brilló en los escenarios del siglo XX.

“Recreo” de Jazmín Stuart y Hernán Guerschuny. Película argentina de 2018 (90′):

Comedia coral sobre las desventuras de tres parejas con hijos que conviven en una quinta durante un fin de semana de verano del siglo XXI.

Cómo votar

Para elegir una de estas tres películas los vecinos deberán ingresar a través de los canales de comunicación del Gobierno de la Ciudad: Facebook @GCBA, Twitter @gcba, página web www.buenosaires.gob.ar y página web de Participación Ciudadana: www.buenosaires.gob.ar/participacionciudadana.

“Estamos muy satisfechos con el nivel de participación dado que cientos de vecinos votaron en BA Elige para la remodelación de la sala y ahora esperamos que muchos más participen de la votación para elegir la película que se proyectará en la reinauguración”, afirmó Federico Di Benedetto, Subsecretario de Comunicación de la Ciudad, quien abrió esta oportunidad para que los vecinos puedan elegir lo que quieren ver.

Hay tiempo para votar hasta el 28 de febrero.

El Centro Cultural se reinaugurará con la adquisición de un nuevo proyector láser de 15.000 lumens full HD para proyecciones digitales. También se acondicionó el antiguo proyector de 35mm y se incorporaron curadores cinematográficos al equipo del 25 de Mayo, encargados de organizar las programaciones.

Al mismo tiempo, se espera atraer a nuevas audiencias, aquellas que buscan un espacio donde descubrir películas nacionales que no encuentran fácilmente o que, por no ser películas actuales, no pudieron disfrutar en la pantalla grande al momento de su estreno. De esta forma se ofrece un lugar donde volver a ver los clásicos, compartir películas épicas y adentrarse en la filmografía de grandes cineastas.

Otra de las novedades del Centro Cultural 25 de Mayo es la apertura de “Terraza Joven”. Un espacio de encuentro y esparcimiento a cielo abierto con múltiples actividades culturales, barra y gastronomía, dirigido al público joven. Toda la programación de la terraza durante marzo es en relación a la mujer.