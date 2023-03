Nicolas Ghesquière presenta la colección de Louis Vuitton en Paris.

Nicolas Ghesquière presents his Fall-Winter 2023 Women’s Collection in Paris. #LVFW23

Louis Vuitton ha lanzado una promoción (ni sé qué es ni me interesa) con los colores de la bandera francesa, pero hay muchos ucranianos que están viendo esto como los colores Rusia y la RPD. La letra V tampoco ha debido gustarles.

Kiev se enfurece por un ‘teaser’ del desfile de Louis Vuitton. Un alto funcionario ucraniano acusó a la casa de moda francesa de utilizar «símbolos agresivos» y apoyar a Rusia en su video promocional.

#LVFW23 Contemporary design meets art. Artist #PhilippeParreno contrasts the splendor of the Musée d’Orsay with the geometric lines of the set of @TWNGhesquiere ‘s FW23 presentation. Watch the #LouisVuitton show live today at 2:30 pm CET on Twitter or at https://t.co/3Nv22NSVXR . pic.twitter.com/iR0uTsFbqX

El asesor de la Oficina presidencial de Ucrania, Mijaíl Podoliak, acusó a la casa de moda francesa Louis Vuitton de utilizar «símbolos agresivos» después de que la compañía publicara el pasado sábado en sus redes sociales un ‘teaser’ para promocionar el desfile de su nueva colección.

«La casa de moda de élite centrada en los ‘nuevos ricos rusos’ decidió jugar públicamente con símbolos agresivos. El lujo huele mejor cuando está empapado en sangre, ¿verdad?», escribió Podoliak en su cuenta de Twitter, subrayando que los colores utilizados en el video se refieren a la bandera rusa y el símbolo se asemeja al usado en apoyo a la operación militar de Moscú en Ucrania.

For over a year, RF has been slaughtering Ukrainians in Europe using the tricolor & V/Z swastika. An elite fashion house focused on «Russian nouveau riche» chose to publicly toy with the symbols of aggression.

Luxury smells better when it’s drenched in blood, right @LouisVuitton? pic.twitter.com/I5lZ90n6RC

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 5, 2023