Louta abrirá los shows de Taylor Swift en River

El cantante y compositor argentino Louta será el encargado de abrir los shows que Taylor Swift ofrecerá el próximo 9, 10 y 11 de noviembre en el Estadio River, en su debut absoluto en nuestro país.

Así lo confirmó la producción local de los conciertos, que informó además que también será de la partida la actriz y cantante estadounidense Sabrina Carpenter.

De esta manera, ya quedó confirmada la grilla completa de los tres conciertos que la estrella pop dará en nuestro país, en el marco de su exitosa gira mundial «The Eras Tour», del que ya se pudo ver un anticipo en el documental homónimo estrenado en cines.

La Ciudad de Buenos Aires acumulará durante noviembre números musicales internacionales de la talla de Taylor Swift, Roger Waters y los Red Hot Chili Peppers, que se presentarán en el Monumental, además de la llegada al país de The Cure, Blur, Pet Shop Boys y Beck para el Primavera Sound y la presencia de Pulp en el Movistar Arena.

La numerosa cantidad de conciertos de relevancia para un solo mes se iniciará el próximo jueves 9, cuando la estrella estadounidense Swift arribe al estadio de River con su exitosa gira mundial «Eras Tour» que prevé otras dos noches: las del viernes 10 y sábado 11.

Recientemente, la agencia Bloomberg reportó que con el impulso de su gira, Swift alcanzó los 1.100 millones de patrimonio y los 53 conciertos que la cantante realizó en Estados Unidos este año inyectaron 4.300 millones de dólares al producto bruto interno del país que llevó a la artista a recibir una mención en el Libro Beige de junio del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia por estimular el crecimiento de la economía de la ciudad.

La llegada de la artista, de 33 años, que tiene casi dos décadas de carrera, generó más de un millón y medio de fans en la fila virtual para comprar entradas y disfrutar de su primera visita a Argentina, que también rompe las taquillas en los cines con «Taylor Swift: The Eras Tour», el filme documental que retrata la actual gira que recaudó 203 millones de dólares desde su estreno hace dos semanas, dejando atrás a producciones de relevancia como «Los asesinos de la luna», la nueva película de Martin Scorsese con Robert De Niro y Leonardo Di Caprio.

En el marco de su gira despedida «This Is Not A Drill», Waters estará el 21 y 22 en River, estadio que en marzo de 2012 llenó nueve veces en una demostración de su intensa relación con el público local, que incluyó ser declarado Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires en 2018 por su compromiso con la causa por la identificación de los soldados argentinos caídos en la Guerra de Malvinas.

Para este tour, el músico está acompañado por Jonathan Wilson en guitarra y voz, Dave Kilminster en guitarra y voz, Jon Carin en teclados, guitarra y voz, Gus Seyffert en bajo y voz, Robert Walter en teclados, Joey Waronker en batería, Amanda Belair en voz y Seamus Blake con el saxo.

Al frente de ese elenco, el músico propone en «This Is Not a Drill» un espectáculo audiovisual conceptual con unas 20 canciones de Pink Floyd de los álbumes «The Wall», «Dark Side of the Moon», «Animals» y «Wish You Were Here», en una retrospectiva que alcanza a su presente con repertorio del más reciente «The Bar» (2022).

El jueves 23, en tanto, la banda Pulp regresará al país a 11 años de su primera y antológica visita, para recrear su leyenda en torno al pop británico pese a haber padecido en marzo pasado la muerte de su bajista original Steve Mackay, y actuar en el Movistar Arena del barrio de Villa Crespo.

Una noche después, Red Hot Chili Peppers arribará al Monumental con su formación clásica en el marco de una gira mundial para celebrar sus 40 años de trayectoria, en el primero de dos recitales que completará su oferta el domingo 26.

En medio de esas actuaciones se colará la segunda edición del Primavera Soud, esta vez en el Parque Sarmiento, que el sábado 25 alojará el regreso tras diez años de The Cure para su tercera visita al país

La jornada dominguera del festival ostentará como números centrales a Blur, Beck y Pet Shop Boys.

El primavera Sound también tendrá sideshows: el lunes 27 en C-Art Media con Róisín Murphy, que estará con Ibiza Pareo y UMA, y con de Black Midi en La Trastienda junto a Fonso; mientras que Slowdive hará lo propio el martes 28 en C-Art Media con Sebastián Arpesella.