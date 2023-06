Lucir las manos impecables se volvió una tendencia

Belleza de manos

El esmaltado semipermanente es una excelente opción para complementar nuestro look. Es una técnica de manicura que utiliza esmaltes especiales y una lámpara UV o LED para secar y endurecer el esmalte, lo que hace que dure mucho más tiempo que el esmalte tradicional.

Aquí hay algunas razones por las cuales el esmaltado semipermanente puede ser un buen complemento para nuestro look:

Durabilidad: El esmalte semipermanente puede durar hasta dos semanas o incluso más sin descascararse ni perder el brillo. Esto es ideal para personas ocupadas que no tienen tiempo para retocar constantemente su manicura.

Aspecto impecable: El esmaltado semipermanente proporciona un acabado suave y brillante que se ve muy bien en las uñas. Además, al no desprenderse o astillarse fácilmente, siempre lucirán perfectas.

Variedad de colores: Existe una amplia gama de colores y tonos disponibles en esmaltes semipermanentes, lo que te permite experimentar y combinar con tu estilo y atuendos. Desde tonos neutros hasta colores vibrantes y diseños creativos, las opciones son infinitas.

Cuidado de las uñas: A diferencia de las uñas acrílicas, el esmaltado semipermanente no requiere el uso de limas o productos químicos fuertes para su aplicación o eliminación. Esto ayuda a mantener la salud de tus uñas naturales.

Tiempo de secado rápido: La tecnología de las lámparas UV o LED utilizadas en el esmaltado semipermanente permite que el esmalte se seque rápidamente, lo que significa que no tendrás que esperar mucho tiempo antes de poder utilizar tus manos sin temor a estropear la manicura.

Si estás buscando un look duradero y profesional para tus uñas, el esmaltado semipermanente es definitivamente una opción que vale la pena considerar. Sin embargo, recuerda que es importante acudir a un salón de belleza confiable o a un técnico de uñas experimentado para obtener los mejores resultados y asegurarte de que el procedimiento se realice de manera adecuada.

En el día a día lucir las manos impecables se volvió una tendencia

El esmaltado semipermanente es un buen complemento para nuestro look. ¿Porque hoy las mujeres lo eligen para su vida habitual?, la respuesta es sencilla ahorran tiempo y tienen sus manos impecables lo cual siempre es la carta de presentación “las manos”. Este nuevo sistema reemplaza casi al 90% al esmaltado tradicional, ya que su duración es entre 2 a 3 semanas. Esto les asegura lucir sus manos siempre bellas y arregladas. El otro beneficio que se suma es el del secado, lo cual es fundamental para aquellas mujeres con poco tiempo, gracias a las cabinas de última generación led, aprobadas por el anmat.

El tiempo del servicio dura aproximadamente 40 minutos ya esmaltadas y listas para salir secas y decoradas, cada tiempo de secado en cabina es de 30 segundos. Ya no deben preocuparse por no tocar nada por si el esmalte no Si está seco o si se corre, es una gran solución. El servicio puede ser en atelier o a domicilio con más de 200 tonos de colores para elegir lo que puede ir acompañado de un lindo diseño o stickers a lo que llamamos nail art. Al esmaltado semipermanente se le puede sumar el kapping, es un fortalecedor de origen vegano lo cual ayuda a que las uñas estén más resistentes. Previamente se realiza la manicura rusa combinada para mejorar cutícula y sacar irregularidades de la uña natural esto ayuda a que el trabajo final luzca más prolijo. Un dato para nada menor es que para su retirado cuento con una máquina que actúa con removedor y vapor, por lo cual se agiliza el trabajo de remoción de esmalte y no utilizo torno o lima para quitarlo ya que eso lastima la uña natural.

La Revolución de las Soft gel

Son las más elegidas por adolescentes y mujeres, también duran entre 2 a 3 semanas. A diferencia del esmaltado, estas se realizan con tips de gel y generan un alargamiento más flexible, ligero y natural. –pasamos de uñas cortas a largas o largo medio Dentro de las grandes ventajas que encontramos en este tipo de uñas está la rapidez con la que se colocan, la versatilidad de formas y tamaños que se pueden lograr con el limado. Y lo fundamental es pasar de uñas cortas irregulares a más largas prolijas y parejas. Van de la mano con el esmaltado semipermanente que nos brinda una belleza de manos impactante ya que estilizan tus manos y podemos hacer nuestra vida habitual sin miedo a que se deterioren fácilmente como sucede con la uña natural.

Son elegantes y se pueden lucir infinitos diseños y colores en uñas más cortas o largas. Te invito a sumarte a esta experiencia que te cambia totalmente, ya que con cualquiera de estos servicios tendrás uñas fuertes, bellas e impecables por semanas.

