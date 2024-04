Luis Caputo en Washington «Seguí disfrutando la plata que no es tuya, delincuente»

Caputo quiso comprar zapatillas en Estados Unidos y fue increpado por una doctora en Química que trabaja para el gobierno de EE.UU formada en la universidad pública argentina: «Seguí disfrutando la plata que no es tuya, delincuente»

En el marco de las reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, se informa que el ministro de Economía, Luis Caputo, fue increpado en Estados Unidos por el presupuesto universitario. El incidente ocurrió mientras el titular de la cartera se encontraba de gira por Washington.

Durante su visita, Caputo mantuvo encuentros con representantes del organismo crediticio internacional y del Tesoro de los Estados Unidos. Sin embargo, su presencia en el extranjero se vio empañada por el episodio en el que una mujer lo confrontó en un comercio, reprochándole su papel en el debate sobre el presupuesto universitario en Argentina.

En respuesta al reclamo de las universidades nacionales y a las críticas recibidas, Caputo se refirió al economista y emprendedor Gustavo Lázzari, señalando: “Lacha querido, la política es un negocio para muchos, no un servicio público. El berrinche es el mismo que el de otros sectores que ven afectado ‘su negocio’».

PARO

El paro para el próximo martes 23 de abril fue convocado por la Asociación Docente de la Ciudad de Buenos Aires (ADEMYS), con el fin de acompañar a la marcha universitaria en defensa de la educación pública, que será partida desde la esquina de Rodríguez Peña y Rivadavia hacia la Plaza de Mayo a las 15:30. Se solicita que la docencia en su conjunto sea parte de esta movilización histórica en defensa de la Educación Pública. Además, se pide que «la CTERA, la CTA y la CGT» sean parte de esta movilización y «convoquen al paro nacional».

PARO DE COLECTIVOS

Se amenaza con una nueva medida de fuerza por parte de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) para la semana próxima. La decisión final sobre llevar a cabo la medida de fuerza se tomará en una reunión que se realizará el próximo miércoles 24 de abril. Se pide un incremento salarial del 34%, pero se advierte que las empresas no podrán afrontar estos aumentos si no se modifican los precios de las tarifas. En caso de no llegar a un acuerdo durante la reunión pactada para el 24 de abril, se amenaza con realizar el paro de colectivos un día después.

NUEVOS DESPIDOS DE MILEI

Una nueva reestructuración del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) fue decidida por el Gobierno, mediante la eliminación de diversas gerencias y la notificación a más de 250 de sus trabajadores, quienes pasan a un proceso de reasignación de funciones. Desde la Junta gremial se advierte que se «quiere consolidar la destrucción del cine».

Estos cambios serán efectivos a partir de mañana, según lo anunciado en el Boletín Oficial mediante la Resolución 62/2024 firmada por el presidente del INCAA, Carlos Pirovano. La reestructuración implica la disolución de cuatro Gerencias, seis subgerencias, once coordinaciones y nueve departamentos.

Las áreas más sensibles que se disolvieron son las Gerencias de Fomento y Fiscalización, encargadas del manejo de concursos y créditos, así como del control de los contenidos cinematográficos exhibidos en las salas y las recaudaciones impositivas de las mismas.

La nueva estructura organizativa «destruye el fomento a la producción cinematográfica a favor de la expansión de la industria trasnacional», señaló la Junta Interna ATE INCAA en un comunicado. Se prevé una reducción en el área de Financiamiento, fusionándola con la CAEC y acortando sus funciones a la actualización del registro público de la actividad cinematográfica.

Esta decisión forma parte de la administración mileista por reducir las dimensiones y el alcance del INCAA, que ya había decidido la disolución de 15 unidades operativas y suspendido la presentación de proyectos en ventanilla por 90 días hábiles. Las autoridades sindicales dentro del instituto preparan medidas de fuerza para repudiar estas decisiones, mientras que la Secretaría de Cultura aún no ha emitido respuesta al respecto.