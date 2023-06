Luis Miguel enfrenta una demanda millonaria: un ex empleado le pide 11 millones de pesos mexicanos

El cantante podría quedar en aprietos económicos por la denuncia de un hombre que asegura haberle administrado una de sus propiedades en Acapulco.

Luis Miguel tiene un regreso a México antes de que termine el otoño de 2023 dentro de su agenda. Si bien tiene obligaciones laborales como las 19 presentaciones en vivo, todas agotadas, en lo personal también que atender cuestiones importantes. Al cantante se le acumularon varias demandas que podrían complicar su situación financiera.

Por un lado, Aracely Arámbula, su ex pareja, lleva adelante una denuncia contra él por la falta de pago de la pensión alimenticia de los dos hijos que comparten. Como si fuera poco, un ex empleado del artista también fue a la Justicia contra él por presunto despido injustificado e incumplimiento de la indemnización que corresponde por ley.

Se trata de Javier Guatemala Francisco, un hombre que declaró que «son 10 años que llevamos en esta lucha y en este litigio, y la verdad sí ha sido muy desgastante en lo personal y en todas las formas». El ex empleado pide más de 11 millones de pesos mexicanos (640.000 dólares). El denunciante trabajó como administrador en una de las propiedades que Luis Miguel tiene en Acapulco, además de estar a cargo de todos los empleados de otra casa en Playa Bonfil.

Según denunció Guatemala Francisco a «Ventaneando», nunca hubo un contrato formal ya que era todo de palabra. Sin embargo, se desempeñaba en diferentes tareas similares al de un asistente personal. Con respecto a la propiedad que administraba, Luis Miguel la vendió en 2013 por una cifra cercana a los 8.8 millones de dólares, según publicó la revista Quien.

«Él decide irse de Acapulco, vender su propiedad y los colaboradores empezaron a demandarnos, a él y a mí por ser el administrador», comentó el hombre que le reclama dinero al cantante mexicano. Además, mencionó que todas las comodidades que tenía la casa hacían que los costos de mantenimiento sean muy altos.

El último intento de conciliación entre las dos partes ocurrió hace una década. Allí, el denunciante desafió a Luis Miguel y hasta propuso quitar la demanda. «Si puede, que me marque directo y que me compruebe directamente, de viva voz él, que yo era jardinero o lavador de carros. Si me comprueba él directamente eso yo soy capaz de desistirme de la demanda y lo dejo libre», había mencionado.

Si bien el cantante está en un proceso de cambio, con una alimentación distinta y en el inicio de un nuevo romance con Paloma Cuevas, la situación monetaria del artista puede verse claramente afectada.