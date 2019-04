Madonna y Maluma presentan Medellín

“El 17 de abril lanzamos nuestra canción llamada #MEDELLIN. Medallo en el mapa parceros @madonna”, Maluma sobre el lanzamiento de la canción. Los artistas revelaron el nombre del tema que grabaron juntos para el nuevo CD de la “Reina del pop”. El 17 de abril será el lanzamiento mundial. “Aún no lo puedo creer”, escribió emocionado el colombiano.

La colaboración entre de Maluma y la super Reina del Pop es una realidad y se llamará Medellín.

El tema se podrá escuchar a partir del 17 de abril y hará parte de la nueva producción discográfica de Madonna: Madame X.

Con la publicación de la imagen del sencillo, en el que se ve a ambos artistas, el antioqueño escribió: “Medallo en el mapa parceros”, en su cuenta Instagram.

Por su parte, Madonna también compartió la imagen y apenas unas horas antes divulgó cual será el concepto de su nuevo álbum en redes sociales.

“He decidido llamar mi álbum Madame X”, compartió. “Madame X es una agente secreta, viajando por el mundo, cambiando identidad, peleando por libertad”.

Welcome to the World of Madame ❌. ………………… @nunoxico #stevenkleinstudio pic.twitter.com/bo0L0MAstr

