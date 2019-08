Manejar con Niños: ¿Cómo lograr tener un viaje seguro y entretenido?

Compartí :-) .







Cuando se viaja con niños en el auto, no importa la distancia que se recorra, hay que estar preparado para que el viaje les resulte entretenido. El manejo requiere que los padres concentren la atención en el camino para realizar las maniobras de conducción requeridas, por eso es importante que los chicos vayan sentados de manera segura y con algún entretenimiento durante el trayecto. Además, antes de emprender el viaje, los adultos deben explicarles a los niños que no van a poder estar continuamente pendientes durante el trayecto.

¿Qué se puede hacer para que los niños viajen entretenidos mientras los grandes manejan?

Es importante adelantarse y proponerles juegos de antemano teniendo en cuenta sus edades y gustos. Si bien internet es el salvador en los largos viajes en auto, los más pequeños se terminan aburriendo de la pantalla y quieren otra cosa cuando se trata de un viaje de varias horas.

Algunas de las ideas para tener en cuenta:

· Escuchar música y cantar: lo ideal es preparar una lista de temas que le gusten a los chicos para que canten. También se puede agregar canciones que les gusten a los mayores para que los más chicos las vayan aprendiendo.

· Adivinar la canción: el piloto o copiloto se encargan de seleccionar una canción en forma aleatoria y los niños tienen que adivinar cuál es la canción.

· Juego de las patentes: para los chicos que saben sumar se puede realizar una competencia donde se sumen los números de las matrículas que se indique. Gana quien tenga más aciertos y sume más rápido.

· Educación vial con las señales de tránsito: ayudar a los más chicos a identificar las señales es divertido y educativo para los menores.

· Contar autos amarillos o naranjas: no hay muchos autos con estos colores, por lo cual se puede jugar durante todo el viaje, aunque se esté realizando otra actividad, y el primero que vea un automóvil con esas características, da aviso a los acompañantes.

· En algunas ocasiones si el viaje es largo, realizar paradas para estirar las piernas o comer algo, puede ser una buena propuesta de esparcimiento para romper con la rutina del viaje.

· Dispositivos electrónicos: existen varias aplicaciones para la tablet o el celular que permiten bajar libros, juegos, ver series y películas sin acceso a internet. Existen autos en los que se pueden adaptar las pantallas en los apoya cabeza para que los chicos disfruten más cómodos sus programas favoritos. Hay que tener en cuenta que hay que controlar las horas de uso, y que el uso de los dispositivos electrónicos es la última opción para cuando ya nada funciona.

Seguridad para viajar con niños de acuerdo a su peso y edad:

No es lo mismo viajar con un bebé chiquito, que duerme cuatro o cinco siestas por día, que con un bebé de un año y medio que camina y corre, o con uno de dos y medio o tres que ya dice lo que quiere o no quiere y que ya no duerme la siesta. Tampoco es lo mismo viajar con uno de siete u ocho al que todo le aburre o con un adolescente que no quiere dejar el celular. Hay que recordar que es obligatorio que los menores de 10 años viajen en sus sillas de retención infantil, ya que evita lesiones y protege la vida de los niños frente a un accidente de tránsito.

“Es importante que los chicos viajen sentados de manera segura y que, en el caso de que se aburran, no puedan bajarse por sus propios medios de las sillitas. Además, la misma debe contar con un sistema que garantice la retención necesaria frente a frenadas bruscas o choque. Puede sonar muy fuerte, pero un segundo fuera de la silla puede significar la diferencia entre la vida y la muerte ante un siniestro”, señala Cristian Fanciotti, CEO de Ituran Argentina.

Existen diferente tipo de sillas:

1. Grupo 0 y 0+: Desde los recién nacido hasta que le bebé pesa 13 kilos aproximadamente (unos 18 meses). Estas sillas se usan en sentido contrario de la marcha para proteger mejor la cabeza, el cuello y la columna. Se utiliza con arnés de cinco puntos y en el asiento trasero.

2. Grupo 1: Todos los bebés que pesan desde 9 a 18 kilos aproximadamente (niños de entre 1 y 4 años). Esta silla debe estar anclada al vehículo, o bien mediante anclaje isofix o el cinturón de seguridad. Se deben seguir las instrucciones del fabricante de la sillita. El bebé se sujeta a la silla con arnés de cinco puntos.

3. Grupo 2 y 3: Es el grupo más amplio porque incluye a niños que pesan entre 15 y 36 kilos aproximadamente. Lo mejor es utilizar un elevador con respaldo, ya que ofrece mayor seguridad.

4. A partir de 1,35 centímetros: Aunque el niño tenga menos de 12 años, si su altura iguala o supera 1,35 centímetros, podrá usar el cinturón de seguridad del vehículo directamente. Sin embargo, se sigue recomendando el uso de silla homologada a su altura y peso hasta la altura de 1,50 centímetros.

Además, si el viaje será de larga distancia, se aconseja contar con una protección ante emergencias. La tecnología viene aportando, a través de dispositivos de seguridad instalados en el vehículo, soluciones para responder de forma inmediata y eficaz frente a una emergencia vial.

¿Cómo funciona el sistema de asistencia ante emergencias?

Se trata de un dispositivo que genera alertas automáticas al centro de asistencia ante una emergencia vial, procediendo al envío del cuerpo médico, bomberos o la policía al lugar del hecho para asistir inmediatamente y, en muchos casos, llegar a tiempo para alvar vidas.

En el momento que se recibe la alerta, se activa un protocolo de atención de emergencias, el cual comprende la localización del vehículo por medio del GPS instalado, el llamado inmediato al conductor del vehículo para constatar la magnitud del evento y en paralelo el envío de fuerzas de emergencia, de acuerdo a lo que la situación requiera.

Ante una urgencia, el servicio de Emergencia de Ituran, basado en un sensor de Fuerza G, al medir una desaceleración brusca provocada por un impacto, ya sea frontal, lateral o trasero, genera una señal automática de alerta. Estos sensores funcionan de forma similar a los que operan en el auto para activar la apertura de los airbags, donde la alarma generada, es recibida por el Centro de Comando y Control de Ituran, con el respaldo de una conexión humana las 24 horas, todos los días del año, brinda asistencia inmediatamente.

