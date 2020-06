Compartí :-) .













EL ENEMIGO DEL PUEBLO ARGENTINO: El malvado maligno y golpista «Mañeto».

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil denegó un recurso del CEO del grupo Clarín, para que la Corte Suprema de Justicia revise el rechazo de una demanda por daños y perjuicios presentada contra Lidia y Osvaldo Papaleo por sus dichos referidos a la empresa.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil denegó un recurso del empresario Héctor Magnetto, CEO del grupo Clarín, para que la Corte Suprema de Justicia revise el rechazo de una demanda por daños y perjuicios presentada contra Lidia y Osvaldo Papaleo por sus dichos referidos a la empresa «Papel Prensa».

El Tribunal de Apelaciones rechazó por «inadmisible» el recurso extraordinario ante la Corte, por lo cual al empresario sólo le quedaría ahora ir en «queja directa» ante el máximo tribunal del país, según la resolución de la sala A de la Cámara.







La sentencia que rechazó la demanda por daños y perjuicios, firmada el 5 de marzo último, «además de encontrarse debidamente fundada, se asienta en cuestiones de hecho y derecho común que no son susceptibles de revisión por la vía que se intenta, sin que causen agravio constitucional alguno», concluyeron los camaristas Sebastián Picasso y Ricardo Li Rosi.

Magnetto apeló el rechazo de su demanda a los Papaleo por supuestas «calumnias e injurias» vinculadas a los dichos de ambos en el marco de una causa penal que investigó la presunta apropiación y venta de acciones a precio vil de la empresa Papel Prensa, durante la última dictadura cívico-militar.

El empresario cuestionó el fallo por «arbitrario» y por contener «serias contradicciones».

La Cámara confirmó el rechazo de su demanda y ahora denegó su intento por llegar con el tema hasta la Corte Suprema.

La causa penal por la supuesta apropiación de Papel Prensa tramitó en el juzgado federal de Julián Ercolini, quien en 2016 sobreseyó a Magnetto y a los demás imputados.

Esa decisión de Ercolini fue confirmada el 24 de mayo de 2017 por la Cámara Federal porteña.

Investiguen la conexión con HÉCTOR MAGNETTO que también utiliza el espionaje junto con MACRI para tirarles CARPETAZOS a los JUECES y FISCALES que no se DISCIPLINAN.🇺🇸🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/74r5NeBP1p — fabio alberto (@fabiolastra) June 18, 2020

VOS HECTOR MAGNETTO Y TUS PELOTUDOS DE LOS TROLLS, DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE TELECOM, Q SI QUERES OBTENER EL CHIP DAÑADO DE TU CELULAR, DE 10 AÑOS (TARJETA PREPAGA)NO TE LO ENVÍAN A DOMICILIO, NI TE LO DAN X Q ESTAS EN EL VERAZ ?, PERO VOS QUE CLASE DE MIERDA SOS MAGNETTO, pic.twitter.com/KKeHCSYA6U — frankkhum (@frankkhum) June 17, 2020

Héctor Magnetto y el grupo Clarín, nada menos que uno de los líderes, junto a Paolo Rocca de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) lograron ser incluidas en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). Sin embargo, Clarín diario, «TN MIENTE», medio que además concentra una porción enorme de la pauta publicitaria, amenazó con pagar en cuotas los salarios de abril y desató la bronca de sus trabajadores y trabajadoras.

EMPRESARIOS VS TRABAJADORES

Polka, la productora de Adrían Suar, que muy pobre no parece ser, y cuyo principal socio es el grupo Clarín (tiene el 55% de las acciones) ya dio de baja dos tiras, y dejó sin trabajo a actores, actrices y a todos los que permiten la realización de las series. No solo eso, sino que Polka es una de las utilidades del grupo Clarín que recibieron la ATP y sigue sin abonar sueldos de marzo y abril.

Hubo cuatro audiencias en el Ministerio de Trabajo, infructuosas y la Asociación Argentina de Actores acaba de emitir un pronunciamiento donde denuncian que: “con una actitud aviesa y abuso de poder, desde Polka la única ‘negociación’ que proponen es, en el caso de la tira SEPARADAS, pagar 2 meses de salarios de los 5 meses que tienen vigencia esos contratos, en 6 cómodas cuotas a partir de junio, con la condición de que los integrantes del elenco acepten el despido. Y en el caso de EL TIGRE VERÓN (con contratos vencidos) pagar 2 meses de salarios, también en 6 cuotas a partir de junio. Esta propuesta, es mucho más deplorable porque incluye a trabajadores que han hecho bolos (la cadena más débil de nuestra profesión), y a aquellos que integran grupos de riesgo”. Denuncian que, además, no pagaron los aportes a la Obra Social.

Es decir, sostenido por del Ministerio de Trabajo, Polka (Clarín), recibe ATP, despide y no paga salarios. Un ejemplo de cómo el Gobierno ha decidido entregarse frente a los que en algún momento llamó “miserables”; lo mismo hizo con las empresas que mencionamos más arriba.

Radio Mitre también se benefició con la asistencia del gobierno vía las ATP. Allí, se abonaron los sueldos de abril con dinero de la empresa porque no había ingresado el subsidio, y cuando llegó la “ayudita”, les descontaron la parte que pone el estado -para volver a las arcas de Mitre/Clarín- y eso se acreditará a través de Anses. Un curro alevoso: Mitre tenía la plata, pero por las dudas pidió. Y se la dieron, claro.

Fuga, subsidios y amistades

No hace falta aclarar que no se trata de un taller o un kiosko ahogado por la crisis económica que ya venía de arrastre y la pandemia profundizó. De hecho, a cerca de 250.000 Pymes accedieron al subsidio estatal, pero fueron muchas las que quedaron afuera por no poder cumplir con algunas exigencias.

El Banco Central informó semanas atrás que se fugaron al exterior 86.000 millones, sin embargo, detalle no menor, no dijo ni de qué personas ni empresas se trata. Horacio Verbitsky reveló en El Cohete a la Luna, que el grupo Clarín fugó 650 millones dólares durante el gobierno de Mauricio Macri: “el Grupo Clarín formó activos en el exterior por unos 650 millones de dólares, por medio de Telecom, la empresa que adquirió en 2017”.

De la fusión entre el Grupo Clarín y Telecom en 2018 devino Cablevision Holding, un pulpo de los negocios de las telecomunicaciones. En 2019 Telecom repartió “300 millones de dólares en dividendos entre sus accionistas” y a su vez Cablevision Holding manejó ganancias de 800 millones de pesos durante el mismo año, dato que reveló el periodista Ari Lijalad en El Destape.

Sin embargo, calificó para recibir la ayuda estatal. Lo grave no está en que el grupo Clarín busque sacar tajada de cada crisis y no perder un peso a pesar de estar forrado de billetes y ser beneficiario de una más que suculenta pauta oficial, que ningún gobierno dejó de pagar. Está en que el Estado y el gobierno decidieron otorgarle el beneficio de la ATP y garantizarle las ganancias a las principales empresas y a las familias más ricas del país.