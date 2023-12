Manga en Londres

Por Flavia Tomaello, https://flaviatomaello.blog/, Instagram @flavia.tomaello

Young V&A revela una primera mirada al interior de Japón: Myths to Manga, la primera de una serie de nuevas exposiciones dedicadas a inspirar mentes y familias jóvenes a través del arte, el diseño y la actuación, que se inaugura este sábado.

Japan: Myths to Manga lleva a los visitantes en un viaje a través de Japón, explorando cómo las historias populares han dado forma al arte, el diseño y la tecnología a lo largo de los siglos. Dividida en cuatro secciones (Cielo, Mar, Bosque y Ciudad), la exposición reúne más de 150 objetos históricos y contemporáneos.

Desde arte visual, animación y origami hasta criaturas curiosas, robots, moda, cine y fotografía, Japan: Myths to Manga celebra el espíritu de alegría e imaginación que se encuentra en el corazón de la cultura japonesa. Nuevas adquisiciones y obras raramente vistas de las colecciones del V&A se han reunido con importantes préstamos y se han reinventado para los jóvenes y sus familias, mientras que una emocionante selección de actividades prácticas despertará la creatividad y la imaginación entre los visitantes de todas las edades.

Japón ha producido algunos de los diseños y el arte más excepcionales del mundo. Japan: Myths to Manga presenta obras de célebres artistas japoneses del siglo XIX, como Hiroshige, Hokusai, Kunisada y Kuniyoshi, junto con preciosos kimonos y lindos netsuke. La exposición explora cómo las preciadas películas de Studio Ghibli, el videojuego Ōkami, el eterno manga yōkai de Shigeru Mizuki y más se han inspirado en los cuentos populares de Japón para crear algunos de los personajes más queridos de la cultura popular. También muestra cómo estos mitos y los valores que encarnan continúan inspirando a generaciones de artistas y diseñadores, incluidos Keita Miyazaki, Mariko Kusumoto, Noritaka Tatehana y Yūken Teruya. También se exhibe una conmovedora instalación de 1.000 grullas de papel, un símbolo conmemorativo del Parque Conmemorativo de la Paz de Hiroshima en Japón.

Katy Canales, curadora de Japan: Myths to Manga en Young V&A, dijo: “La misma alegría que alimenta la creatividad de Japón se encuentra en el corazón de Young V&A. Para Japan: Myths to Manga, hemos reunido las increíbles colecciones del V&A junto con increíbles préstamos para explorar al máximo la influencia de los fascinantes cuentos populares de Japón. Podrás descubrir qué conecta a las difusas Sylvanian Families y el netsuke histórico, cómo un robot con forma de foca satisface las necesidades de la vida moderna y por qué el bagre señala peligro. Tendrás la oportunidad de unirte, ya sea haciendo tu propio manga o buscando yōkai (espíritus) que merodean por las calles de la ciudad. El sorprendente paisaje y la riqueza de mitos de Japón han provocado respuestas imaginativas e innovadoras de artistas y diseñadores durante siglos y estamos ansiosos por que inspire a nuestros jóvenes visitantes y también a sus adultos”.

La Dra. Helen Charman, directora de Aprendizaje, Programas Nacionales y Young V&A, dijo: «Estamos encantados de abrir la primera de una serie dinámica de exposiciones que se ubicarán junto a los espacios de la galería permanente en Young V&A. Al celebrar la interacción de la cultura, la imaginación y creatividad, Japan: Myths to Manga refleja nuestro compromiso de involucrar e inspirar mentes y familias jóvenes».

Sobre la exposición

Japón: Mitos del Manga se divide en cuatro secciones temáticas, que llevan a los visitantes en un emocionante viaje a través de Japón y a través de los siglos. Desde el cielo hasta el mar, pasando por el bosque y a través de la ciudad, la exposición explora cómo estos distintos entornos han inspirado el folclore, el arte, el diseño, la actuación y la innovación.

La exposición comienza con el Cielo, el escenario de muchas de las historias más queridas de Japón. Basada en tres mitos populares, esta sección muestra cómo los artistas de todos los tiempos se han inspirado en el sol, la luna y las estrellas, y las historias que los rodean.

Los grabados en madera del artista Kunisada del siglo XIX representan la historia de Amaterasu, la diosa del sol sintoísta que se escondió en una cueva, hundiendo al mundo en la oscuridad y el caos. Amaterasu fue atraído por los tambores, y un conjunto de tambores Taiko jugables creados por el artista contemporáneo Noritaka Tatehana y el taller de fabricación de tambores Miyamoto Unosuke Shoten permiten a los visitantes involucrarse y sumergirse en la leyenda. La exposición también explora la historia celebrada en el festival Tanabata de Japón, en la que una princesa tejedora y un pastor de vacas se enamoran, pero son separados por la Vía Láctea y solo se les permite verse una vez al año, el séptimo día del séptimo mes. Este romance interestelar cobra vida con exhibiciones que incluyen un intrincado Star Globe del siglo XVIII (1784) y peluches de la edición Milkyway Festival de las muy queridas Little Twin Stars de Sanrio (2019). Los visitantes también conocen al desinteresado Conejo Luna, que está ocupado preparando pasteles de arroz mochi para que todos disfruten, y se les invita a hacer su propio cohete de origami.

En la segunda sección de la exposición, Mar, se exploran historias épicas ambientadas sobre y debajo de las olas. El artista Hiroshige muestra a los siete dioses de la buena fortuna, venerados como símbolos de suerte, prosperidad y felicidad, llegando en su barco del tesoro (1850), mientras que una túnica del festival del pescador (1900-1930) representa los deseos y el agradecimiento por las abundantes capturas.

Los peligros del mar están representados en algunas de las obras de arte más famosas de Japón, desde La Gran Ola de Hokusai (1831) hasta la película de Studio Ghibli Ponyo (2008), la historia de una princesa pez de colores que anhela ser humana. Los viajes mágicos entre mundos también son el tema del Cuento de Urashima Tarō, donde un amable pescador visita un palacio submarino solo para regresar y descubrir que han pasado siglos. Mientras tanto, la leyenda de un bagre mítico gigante que causa terremotos, el namazu, está tan profundamente entretejida en la conciencia popular que su imagen ahora se utiliza como mascota para los sistemas de alerta temprana de terremotos. Inspirados para crear sus propias historias, los visitantes serán guiados sobre cómo dibujar su propio manga, que podrán agregar a una instalación en crecimiento dentro del espacio.

La tercera sección profundiza en el antiguo bosque de Japón y las historias míticas de criaturas que cambian de forma y héroes con cualidades sobrehumanas que ha inspirado. La historia de la princesa Kaguya, sobre una niña encontrada en un tallo de bambú por un amigable leñador que la cría como si fuera suya, está representada a través del recuento cinematográfico de 2013 de Studio Ghibli. Fuzzy Sylvanian Families (1985-1995) se combina con netsuke históricos para reflejar el atractivo continuo de las criaturas que habitan en los bosques y sus historias. Esta sección también incluye The Tale of Momotarō ̄, un niño nacido de un melocotón que se convierte en héroe, y The Tongue Cut Sparrow, donde el cuidado de un pájaro por parte de un hombre muestra las recompensas de la bondad y los peligros de los celos y la codicia. Los visitantes podrán explorar extractos de audio, libros y proyecciones, al igual que un fascinante modelo de escenario para la producción de Mi vecino Totoro de la Royal Shakespeare Company, que ha sido creado especialmente para la exposición.

La sección final impulsa a los visitantes a la ciudad, presentando la cultura del «kawaii» (ternura) y los fenómenos globales que son el manga, el anime y los videojuegos. Los visitantes pueden interactuar con personajes yōkai, espíritus que cambian de forma de la historia del Desfile Nocturno de los 100 Demonios. La historia de la maravillosa tetera, en la que la compra de una vieja tetera por parte de un sacerdote pobre conduce a un encuentro sorprendente con un perro mapache que cambia de forma, se vuelve a contar en la popular serie japonesa de cuentos de hadas (principios del siglo XX) y un protector de espada elegantemente juguetón. (1800-50).

Se exhibirán objetos como Tamagotchi (1997), una olla arrocera de Hello Kitty (2014) y un abrigo de Comme des Garçons inspirado en el manga (2018), junto con Transformers (1985-86), robots futuristas y fotografías. La importancia de respetar el mundo que nos rodea se destaca en la llamativa escultura Double Spiral (2015) del artista contemporáneo Keita Miyazaki, hecha con piezas de automóviles en desuso y papel de colores, y un conjunto curado por la estilista de moda de 12 años, Coco. Princesa Rosa.