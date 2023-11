Marcelo Tinelli demandó por una cifra multimillonaria a Jonatan Viale, después de que el periodista acusara al conductor de narcotraficante y de corrupto.

Marcelo Tinelli y Jonatan Viale son dos figuras públicas argentinas que han protagonizado una enemistad mediática en los últimos años. La disputa, cuando Viale acusó a Tinelli de corrupción y de tener vínculos con el narcotráfico. Tinelli negó las acusaciones, pero Viale continuó arremetiendo contra él en sus editoriales de televisión.

La disputa se intensificó cuando Viale publicó un libro en el que acusaba a Tinelli de ser un «corrupto» y un «protector del narcotráfico». Tinelli respondió demandando a Viale por difamación.

La enemistad entre Tinelli y Viale ha sido ampliamente comentada en los medios de comunicación argentinos. Algunos analistas creen que la disputa es una mera disputa personal, mientras que otros creen que tiene motivaciones políticas.

Antecedentes

Marcelo Tinelli es un presentador de televisión, productor y empresario argentino. Es conocido por ser el creador del programa de entretenimiento Showmatch, que se ha emitido durante más de 30 años. Tinelli es considerado una figura importante de la televisión argentina y ha sido galardonado con numerosos premios.

Jonatan Viale es un periodista y conductor de televisión argentino. Es conocido por sus opiniones conservadoras y por su crítica a los gobiernos de izquierda. Viale es hijo del periodista Mauro Viale fallecido.

La disputa

En representación de Marcelo Tinelli, su abogado Osvaldo Pereyra, presentó en el Juzgado Civil Número 72 una demanda contra Jonatan Viale y le pide a la empresa que lo tiene contratado para LN+ que reserve un tape con dichos contra el conductor del “Bailando” por el que se siente agraviado y lo lleva a la Justicia.

Se trata de una demanda multimillonaria contra el periodista Viale y contra el medio, dinero que de ganarse en la Justicia sería donado al Hospital Garrahan.

La demanda es por “daños y perjucios” contra Jonatan Goldfarb (Viale) por una editorial del lunes 2 de octubre en el programa “Más Realidad” en LN+.

El tema tenía que ver con el famoso viaje de Insaurralde y Clérici, con la presencia en su momento del ex intendente de Lomas de Zamora y Jesica Cirio en Showmatch, y en ese editorial Viale llamo a Tinelli de “corrupto” y “narcotraficante” según el escrito presentado a la Justicia.

Tinelli negó las acusaciones y demandó a Viale por difamación. El caso aún está pendiente de resolución.

La disputa en los medios

Los partidarios de Tinelli creen que Viale está tratando de desprestigiar a Tinelli por razones políticas. Señalan que Viale es un periodista conservador que ha sido crítico de los gobiernos de izquierda, como el gobierno de Alberto Fernández, en el que Tinelli fue asesor.

Los partidarios de Viale creen que Tinelli es un corrupto que ha utilizado su influencia para obtener beneficios económicos. Señalan que Tinelli ha recibido pauta publicitaria de gobiernos corruptos, como el gobierno de Insaurralde.

La conclusión

Hoy el tema esta presentado en la Justicia. Como señaló Carlos Monti en “Entrometidos”, se habla desde hace años en muchos medios sobre Marcelo Tinellil, pero es la primera vez que le hace juicio a un periodista.

Según Monti del lado de Jonatan Viale dicen que nunca se enteró que tenía citación para una mediación y por eso no se presentó. Al no ir, se fue directo a juicio.

Marcelo Tinelli estaría muy enojado con los dichos de Viale y por eso no dudó en realizar su demanda por daños y perjuicios.

Es difícil decir cuál será el resultado final de la disputa entre Tinelli y Viale. El caso de difamación aún está pendiente de resolución y es posible que la disputa continúe en los medios de comunicación.