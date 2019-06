Marcelo Tinelli no va ser candidato a un cargo para las próximas elecciones.

Compartí :-) .







Marcelo Tinelli descartó una posible candidatura a un cargo político para las próximas elecciones.

“En esta elección no voy a intervenir políticamente porque no están dadas las condiciones, por lo menos para mí”, afirmó durante una entrevista en el canal Fox Sports.

“Estuve trabajando bastante en el espacio de Alternativa Federal. No se construyó absolutamente nada. Cada uno de los dirigentes está buscando su lugar así que no están dadas las condiciones”, recalcó. Sin embargo, no descartó postularse en algún momento. “No quiere decir que no lo haga en algún momento, no descarto para nada la política pero no estoy pensando, salvo que pase algo a último momento que desconozca”, afirmó.

Finalmente, la candidatura no será en 2019. Final abierto.