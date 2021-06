Casa de María Elena Walsh, será un espacio cultural.

La vivienda, que albergó a la familia de una de las máximas referentes de la cultura de nuestro país, estaba en manos de personas que la habían comprado hace ya muchos años y se encontraba deshabitada.

«cantando al sol como la cigarra/después de un año bajo la tierra/igual que un sobreviviente/ que vuelve de la guerra».

Será restaurada y abierta desde el año próximo como un espacio donde los niños, niñas y sus familias podrán disfrutar de canciones y juegos. Funcionará como un punto de encuentro.

La casa donde la escritora y cancionista María Elena Walsh nació y vivió su infancia, en el distrito de Morón, en cuyo fondo aún está el jacarandá que la autora veía «nevar» y a quien el viento hacía «cosquillas», será restaurada y abierta desde el año próximo como un espacio donde los niños, niñas y sus familias podrán disfrutar de canciones y juegos.

«Quiero tiempo pero tiempo no apurado, tiempo de jugar que es el mejor. Por favor, me lo da suelto y no enjaulado adentro de un despertador.»

Jairo, María Elena Walsh y Julio Cortázar. «Cuando uno vive afuera, lejos, hay tendencia a unirse, juntarse, aunque sólo sea para hablar del lugar donde es uno», reflexionó el Jairo.

Se trata de una casa ubicada en la calle Tres de Febrero 547, en Villa Sarmiento, donde el 1 de febrero de 1930, a las 8 horas y 5 minutos nació María Elena Walsh, una de las máximas referentes de nuestra cultura, hija de Enrique Roberto Walsh y Lucía Monsalvo. Como ella misma contó a sus pequeños lectores en su libro «Chaucha y Palito», era «la casa grande».

«Me crié dentro de lo que se llama clase media, es decir ni rica ni pobre. Mi casa era muy grande, con jardín, patios, árboles frutales, gallinero, perro, gato, canarios, tortuga, bicicletas, libros y pianos. ¿Qué más se puede pedir?», escribió en el Cuento de la Autora, incluido al final del mencionado libro.

Esa «casa muy grande», donde María Elena compartió la niñez con su hermana Susana y otros 5 hermanos de parte de su padre, aún está en pie, con el deterioro propio de una casa que estuvo deshabitada mucho tiempo.

