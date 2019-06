María Paz Carreira Griot, candidata a Jefa Comunal por la Comuna 14 Barrio de Palermo

Compartí :-) .







¿Cuándo naciste?

Nací el 18 de enero de 1986

¿En que barrio vivís?

Vivo en Palermo

¿De qué signo sos?

Soy Sol en Capricornio, Ascendente en Geminis y Luna en Tauro

¿Pizza o Empanadas?

Pizza de fugazzeta rellena

¿Supongamos qué vas a un bar con tu pareja que bebida recomendarías a un extranjero y por qué?

Fernet con cola. El toque amargo de las hierbas y el dulzor de la gaseosa es una mezcla interesante para conocer nuestra cultura, donde la mixtura de inmigrantes europeos se integra con una bebida popular y nace una bebida que cualquier ciudadanx disfruta.

¿Supongamos qué ahora vas a un Restaurante con tus amigas cual ecomendarías y por qué?

El mercado de Güemes, atendido por su propio dueño, Claudio y su humor ácido te hace sentir en un lugar cómodo y disfrutar una rica comida. También podríamos ir a la Pascana, cooperativa luchadora en Humboldt y Paraguay donde las pastas, el flan y el ambiente familiar te permiten extenderte en una linda sobremesa.

¿Hincha de que equipo de fútbol de la A, y en la B?

San Lorenzo y en Gallo de Morón

¿Cuáles fueron tus logros educativos? y que es lo que más te gusto de las carreras que hiciste.

Estudie en el Iser, producción y dirección de radio y televisión, hice una diplomatura en la Untref de Políticas Públicas con enfoque en Derechos Humanos, en Flacso hice un posgrado en comunicación y gestión cultural y un posgrado en Políticas Culturales con base comunitaria, pero lo que más disfrute fue viajar a hacer un posgrado en Periodismo con perspectiva de género en el Instituto de Periodismo José Marti en La Habana, Cuba, donde pude vivír con cubanos y cubanas, nutrirme de sus ideales y su cultura.

POLÍTICA

¿Cuándo empezaste a militar en política?

A finales de 2010 con un grupo de amigxs empezamos a armar un proyecto educativo para el colectivo LGTTBIQ+ que terminó conformando el bachillerato popular con perspectiva de género orientado al colectivo travesti/trans hoy conocido como el Mocha Celis, allí referentas del colectivo travesti/trans nos mostraron el camino para construir en la diversidad y a generar consensos.

A principios de 2012 empecé a acercarme a la militancia barrial, al territorio, en mi caso a Palermo donde la dinámica de militancia me mostraba otros caminos posibles desde un lugar donde nos “venden” que está todo resuelto, donde ser peronista es casi una mala palabra, y donde el debate y la construcción que sostenemos con mis compañerxs es tangible, real, pero tambien es simbólico. Defendemos el patrimonio, la identidad del barrio, organizamos a lxs trabajadorxs, fortalecemos los vínculos entre vecinxs.

En 2013 comencé a integrar el congreso de delegadxs del Satsaid y la comisión interna gremial en la empresa de televisión donde trabajo desde el 2007. Otro plano y otra experiencia la militancia sindical siendo mujer. En todo este proceso fue cuando empecé a concebirme como feminista y abracé esta lucha en todos los ámbitos en donde me toca debatir, construir y proponer.

¿Sobre tu formación política, cuales son tu influencias políticas históricas y la de esta época?

Desde siempre la figura de Eva Peron ,su origen humilde, su corazón luchador y su lectura de las necesidades de la sociedad para construir en comunidad son mi guía.

De esta época sin dudarlo son Lohana Berkins y Diana Sacayan, dos referentas del colectivo travesti/trans con las que tuve el privilegio de debatir y acompañar, ambas me enseñaron otra forma de amar, la militancia y el compromiso, el estar a disposición y de pie siempre para abrazar a quienes siempre han sido perseguidxs por ser quienes son.

¿Hasta donde querés llegar? ¿Jefe de Gobierno? ¿Presidente?

Elijo formar parte de un proyecto político, en esa elección personal el colectivo, la organización, está por encima de los intereses individuales. Nadie llega solo, cuando uno forma parte de algo más grande y pelea por las el bienestar de las mayorías uno es una herramienta para poder transformar la realidad de las personas.

PALERMO

¿Cómo ves y analizas la Gestión del Actual Jefe Comunal Alejandro Perez?

Desde la primera elección para comuneros en el año 2011, luego de que interviniera la justicia para que el oficialismo permitiera de una vez la Constitución de la figura de comunero en las comunas, sigo de cerca las distintas gestiones de todxs los partidos. La gestión del oficialismo en las comunas viene marcada por esta particularidad, y por no cumplir con la descentralización que establece la ley de comunas 1777. No creo que haya que personalizar cuando la responsabilidad política es de una gestión en CABA donde la voluntad esta puesta en sacar rédito económico de cada adoquín o árbol del barrio en vez de buscar una mejor representación de quienes habitan los barrios y sus problemáticas.

¿Sobre que temas deberá girar la campaña de los comuneros?

Principalmente por la democracia participativa real, cercana y visible. Las comunas y la figura de comunero tienen como objetivo fomentar la participación de lxs ciudadanxs en la toma de decisiones que afectan su cotidianeidad y su manera de habitar el barrio.

Palermo es un barrio diverso aunque parezca todo resuelto los conflictos están maquillados y hay mucho por hacer.

Podes nombrar organizaciones del Barrio de Palermo con las que queres trabajar?

Por mí militancia en el barrio, desde mí organización hemos trabajado con muchas organizaciones y distintos actores del barrio de Palermo. Nuestro objetivo es que las organizaciones civiles, sociales, políticas, culturales, los docentes, estudiantes, los clubes, y todos los actores que conforman el barrio participemos y trabajemos juntos en los consejos consultivos.

¿Cuál es la parte de Palermo que más te gusta caminar?

Palermo tiene diversidad y tiene espacios para todos los gustos. Para mí Palermo el rostro y nombre de sus habitantes. Es el kiosquero de la esquina de casa, lxs recicladorxs urbanxs, la señora que pasea su perro y pasa por la unidad básica, lxs chicxs que juegan en las plazas, las familias que pasean por el barrio.

¿Cuál es el mensaje que le queres dar a los vecinos de Palermo?, ¿Por que te deberían votar los vecinos?

Formó parte de un proyecto político que gobernó el país durante 12 años. En esos periodos, hubo 8 años de gobierno oficialista en la ciudad, que se benefició de las políticas de desarrollo e inclusión que generamos. Estos últimos 4 años con un gobierno nacional y de la ciudad del mismo signo político la calidad de vida de lxs porteñxs no se pudo sostener. Crecieron los índices de la pobreza, la falta de vacantes y la asistencia en salud está deteriorada, además de la falta de empleo y derechos adquiridos. Estos parámetros no son las prioridades para esta gestión, y eso que cuenta con el presupuesto más grande del país y con la venta de tierras públicas récord en estos últimos años, principalmente en el barrio.

Creo realmente en construir un contrato social de responsabilidad ciudadana para construir una ciudad más justa, recomponer un equilibrio entre las formas de gestionar para el norte y sur de la ciudad y profundizar una visión más igualitaria e inclusiva de donde queremos vivir. Para eso necesitamos más compromiso y más organización comunitaria entre vecinxs.

¿Cómo vez al oficialimos Larretista, en el Barrio de Palermo? ¿Estas dispuesto a debatir con los otros candidatos?

Tienen un gran blindaje mediático y una fuerte construcción de relato. Mediante la pauta condicionan a los medios en todos los niveles para salir ilesos de una gestión superficial.

Creo en el debate, el intercambio y la búsqueda de consensos para que siempre primen los intereses de las mayorías.

Tenes a otros colegas en tu lista, Quienes son y cual es la ventaja competitiva política de ellos y que le van a aportar al Barrio?

Quienes formamos parte de la lista nos conocemos hace muchos años, trabajamos en conjunto y construimos la fuerza política de un mismo proyecto de país. Nuestra ventaja es la experiencia en el barrio y nuestra política de cercanía con lxs vecinxs.

Temas problemáticos

Drogas: ¿Porro legal o porro ilegal?

Legal.

Aborto: ¿Que hacemos con este tema?

Seguro, legal y gratuito.

Necesitamos implementar de manera urgente la Educación Sexual Integral en todos los niveles de la educación con una fuerte campaña de difusión no solamente con los métodos Anticonceptivos, sino con un cambio en la manera de abordar la problemática, el embarazo no deseado muestra una gran falencia cómo sociedad a la hora de construir relaciones y vínculos respetuosos y cuidadosos, eso debe ser encarado desde el hogar y desde todos los ámbitos que transita nuestra sociedad. Tener libertad para decidir sobre nuestros cuerpos también es hacernos cargo del cuidado colectivo y de un Estado presente con recursos materiales concretos que no pueden tener una barrera de accesibilidad como ocurre hoy en día.

Modificación de leyes laborales?

La ampliación de derechos en términos laborales a nivel mundial está enfocada en repartir de mejor manera la manera en la que trabajamos y en reconocer tareas que nunca fueron remuneradas como las de cuidado. El horizonte tiene que ser incluir a más trabajadorxs en el sistema laboral registrado y a futuro hasta poder pensar en cómo en un mundo donde desde un celular estas disponible 24×7 eso empieza a ser tomado en cuenta en la remuneración. Así como la tecnología avanza y algunos oficios deben mutar, nosotros como sociedad tenemos que luchar por nuestra calidad de vida y nuestra capacidad productiva tiene que estar supeditada al buen vivir.

Iva 21%? ¿Como salimos para delante en la economía?

El IVA es un impuesto que debe ser revisado fundamentalmente en los productos de la Canasta Básica que es donde sin importar tu poder adquisitivo todos y todas pagamos por igual. Es necesaria una reforma impositiva integral para que quienes menos ingresos tienen sean quienes más complementos a su sueldo, como son los subsidios, tengan.

En temas económicos debemos cambiar las prioridades, hoy sólo tienen beneficios y rentabilidad quienes con una base alta de ingresos o dinero pueden hacer crecer su patrimonio en la famosa bicicleta financiera que no genera ni nuevos puestos de trabajo ni inversiones al país. Necesitamos que la plata que se mueve en Argentina sea para pensar en el crecimiento de la Nación con todxs lxs ciudadanxs adentro para que haya posibilidades de consumir sin seguir endeudandonos con la tarjeta de crédito. Potenciar el consumo en todos los aspectos para toda la población no está mal, lo que está mal es que nos preocupe más qué hace una madre trabajadora con lo que cobra de Asignación familiar que cómo se invierte la plata de una empresa en el país , como sociedad tenemos que mancomunarnos y ser menos crueles entre nosotrxs, permitiendo la movilidad social ascendente.

En pocas palabras

Cristina Fernández: No importa si la queres o la odias, de alguna manera su gestión te hizo vivir mejor a vos y a quienes te rodean.

Mauricio Macri: un empresario cruel y mentiroso que copia un modelo de gestión defectuoso que nos cuesta a todxs.