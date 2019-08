Mariana Nannis dijo que vino a salvar a Claudio Caniggia “de la drogadicción y la prostitución”.

Compartí :-) .







Mariana Nannis habló sobre su situación con Claudio Caniggia con Susana Giménez, lo acusó de violencia de género y aseguró que viene “a salvarlo”.

“No estoy divorciada, Claudio Caniggia, sigue siendo mi marido. Yo vine a salvar a mi marido de las prostitución y la drogadicción, otra vez más, lo he salvado muchas veces”, aseguró y agregó: “Siempre he tratado de sacarle mala gente del entorno, pero llega un momento en que no podés, mucha gente mala alrededor”.

“Ahora se están aprovechando de él pro el problema de adicción que tiene”, denunció en el programa de la diva y afirmó: “El lío de la casa de Marbella lo tiene que solucionar él porque ¿quién es el jefe de una familia? Un hombre, no la mujer. Si yo no trabajo ¿qué voy a solucionar?”.

“Estuve 30 años al lado de él y nunca trabajé. Si nunca trabajé es porque hice el trabajo de estar la lado de él. Por algo llegó a donde llegó, si no no hubiera jugado un año. Yo lo cuidé toda la vida como si fuese un hijo más”, declaró.

“Varias veces fue violento conmigo. Tiene un socio como representante que ahí empozo la hecatombe de todo esto, se iba de viaje solo. Yo pasé a ser una molestia. Si tenés un socio con el que te vas de putas es normal que le moleste la mujer”.

Luego contó que “El Pájaro” le pegó varias trompadas y aseguró que tiene fotos de cómo quedó por los golpes. También dijo que ella amenazó con denunciarlo y Caniggia le retrucó: “Qué me vas a meter preso a mi ¿Sabés cuánto duro yo en la cárcel? dos minutos. Soy amigo de Angielici, soy amigo del Presidente, soy amigo del jefe de la Policía. ¿Sabés qué pasa cuando salga de la cárcel? Tu cabeza va a rodar”.