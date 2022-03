Mariano Loiácono el trompetistas en Thelonious Club de Palermo

Mariano Loiácono, uno de los trompetistas más importantes de la escena jazzera argentina, volvió la noche del 19 sábado al tradicional Thelonious Club de Palermo para refrendar con una formación de cuarteto por qué merece este presente promisorio.

Loiácono, como buen instrumentista que es, puede tocar rápido y virtuoso, pero no es eso lo único que le importa, también atiende a que los viejos estándar conmuevan con sus arreglos e interpretaciones melódicas.

El caso del clásico tema de Los Plateros “Smoke Gets In Your Eyes”, con el que abrió el show, para sumergir a todos en la melancolía hipnótica de esa vieja balada popularísima en todo el mundo.

En ese arranque a Loiácono le alcanzó con el discreto aunque sólido acompañamiento de su cuarteto porque el tema no necesitó mucho más que el susurro sentido de su trompeta, pero en la propuesta siguiente, “Birdlike” del genial Freddie Hubbard, la arquitectura sonora necesitó más espacio y allí estuvo Ernesto Jodos en piano, Mauricio Dawid en contrabajo y Diego Fernández Meijide en batería, para que la complejidad musical creciera.

A esa alocada carrera por una metrópolis de calles húmedas que propone Hubbard en “Birdlike”, y que interpretó quebrándose trompeta al cielo en las notas altas, siguió “Someday My Prince Will Come” de la banda de sonido de “Blancanieves” que el ineludible Chet Baker, el enfant más terrible y romántico de la trompeta, convirtió en disco.

Siguió “I Close My Eyes”, en la que los músicos fueron tomando el escenario por turnos, y luego “More Than You Know”, con la exquisita ejecución en voz de Julia Moscardini, también uno de los grandes nombres del jazz local actual, dentro de una generación de vocalistas argentinas especialmente formada y talentosa.

Moscardini también estuvo al micrófono en “All Of You”, escrita por Cole Porter y cantada ni más ni menos que por Billie Holiday, para cerrar el contrapunto voz y trompeta que el público reunido en Thelonious agradeció con un sincero y largo aplauso.

Ya en el tramo final, “Tequila” trajo un poco de Latin Jazz y el cierre definitivo, el bis reclamado por el público, fue a dúo con Jodos, en una colaboración fluída de estos dos grandes instrumentistas del jazz contemporáneo.

Así, Loiácono volvió con su cuarteto tras algunos meses sin tocar en una de las mecas locales, y con la promesa de volver el próximo sábado 26, ya de cara al gran evento de principios de abril en el que acompañará al eximio pianista estadounidense Anthony Wonsey, en su visita a Buenos Aires.







Entrada Popular de Palermo