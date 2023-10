Marilyn Manson llegó a un acuerdo extrajudicial con una de las mujeres que lo denunció por violación

El cantante estadounidense Marilyn Manson llegó a un acuerdo extrajudicial con una de las mujeres que lo acusa de violación sexual a una semana del comienzo del juicio.

Luego del acuerdo, la demandante alegó que se sintió acosada e intimidada por el músico y sus abogados para eludir el juicio, mientras que la defensa del cantante aseguró que el arreglo se resolvió “por centavos», informó la revista RollingStone.

La presunta víctima, cuya identidad se mantiene en secreto, presentó una denuncia contra el cantante nacido bajo el nombre de Brian Warner en 2021 por violación,y otros abusos.

Los hechos habrían ocurrido en 2011 y se suman a otras denuncias que pesan contra Manson, aunque finalmente este caso no llegará a juicio tras el arreglo rubricado ante el Tribunal Superior de California, Los Angeles.

En un principio, la denuncia fue desestimada en 2021 debido a que había expirado el plazo de prescripción de los reclamos, pero los letrados de la mujer volvieron a presentarla varias semanas después.

Tras este desenlace, el abogado del rockero Howard King dijo que su cliente «está complacido» porque las «demandas fueron abandonadas sin pago o resueltas por unos centavos».

1

Marilyn Manson es un cantante, compositor, actor, escritor y director de cine estadounidense, conocido por su personalidad e imagen controvertidas y por ser el vocalista y líder de la banda de metal industrial Marilyn Manson.

Nació en Canton, Ohio, el 5 de enero de 1969, y se mudó a Florida en 1989 para formar su banda, que inicialmente se llamó Marilyn Manson & the Spooky Kids. El nombre de la banda se redujo a Marilyn Manson en 1992.

La música de Marilyn Manson es una mezcla de metal industrial, rock gótico y shock rock. Sus letras a menudo tratan temas controvertidos, como la religión, la política y la violencia.

Marilyn Manson ha sido un artista muy polémico a lo largo de su carrera. Ha sido acusado de promover el satanismo y la violencia, y ha sido objeto de boicots y protestas.

A pesar de las controversias, Marilyn Manson ha sido un artista muy exitoso. Ha vendido más de 50 millones de discos en todo el mundo, y ha ganado numerosos premios, incluyendo un Grammy.

Aquí hay algunos de los hechos más destacados de la carrera de Marilyn Manson:

Formó su banda, Marilyn Manson & the Spooky Kids, en 1989.

Su álbum debut, Portrait of an American Family, fue lanzado en 1994.

Su álbum más exitoso, Antichrist Superstar, fue lanzado en 1996.

Ha ganado dos premios Grammy, por la mejor interpretación metal por «The Beautiful People» en 1997 y por la mejor interpretación metal por «The Dope Show» en 1999.

Ha sido objeto de controversias por sus letras y su imagen.

Ha vendido más de 50 millones de discos en todo el mundo.

Marilyn Manson es una figura controvertida, pero también es un artista muy exitoso. Su música ha influido en generaciones de músicos, y su imagen sigue siendo una fuente de inspiración y fascinación.