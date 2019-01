Marketing inclusivo

Por Flavia Tomaello, https://flaviatomaello.blog/, Instagram @flavia.tomaello

En medio del furor de colectivos inclusivos, en ocasiones, los actores reales, vislumbran un discurso que se queda con las palabras y pasa poco a la acción. ¿En qué andan las empresas al respecto?

La concepción global de inclusión significa un reto para todas las capas sociales. Se abren gamas inesperadas en la materia, porque se agrupan cantidades de minorías que convierten al colectivo inclusivo en mayoría.

Todo fenómeno de este calibre implica un proceso donde los pasos se dan a tientas, con cierta inseguridad, en ocasiones en extremos fundamentalistas en uno u otro sentido, pero es el modo caótico en que se comienza un camino inexplorado. Las empresas, en particular, enfrentan batallas que deben ser libradas con celeridad. Su exposición es alta, y sus cuadros comerciales, en ocasiones, atrasan o desvían sus esfuerzos en zonas de confort. Piensan en seguir vendiendo lo que venden a quienes les compran con nuevas estrategias.

Sin embargo, allí afuera hay un público que no pueden usar sus productos, entender sus mensajes o experimentar sus sampleos, sencillamente porque no han pensado en él a la hora de diseñar una estrategia.

Jenifer Jarak se inició como especialista en marketing e investigación de mercados. Cuando diagnosticaron a uno de sus hijoscon autismo, decidió enfocarse en su desarrollo. Su camino la llevó a fundar Acciona por la inclusión, donde propone experiencias de aprendizaje para concientizar y lograr la inclusión social de personas con discapacidad.

“Nuestra visión y experiencia está enfocada en que las marcas sean abanderadas de un propósito genuino que contribuya, como pioneras, a la construcción de un camino de crecimiento sustentable”, dice.

Bajo su accionar, suman a las empresas con el objetivo de que generen acciones inclusivas perdurables en el tiempo. Les ofrecen servicio de consultoría especializada en temas de inclusión y asesoramiento con herramientas concretas de adaptación de oferta para trabajar bajo el concepto de marketing inclusivo.

Desaprender para aprender

Se propone un espacio de construcción conjunta enfocado a instituciones educativas y sociales para lograr el trabajo en equipo necesario para generar un ambiente de inclusión real y efectiva.

“El objetivo final -dice Jarak- es trabajar el valor de la inclusión con todos los miembros de la comunidad y que el compromiso sea de todos”.

Para incluir es indispensable ampliar la mirada. No se incorpora lo que no se puede ver. Por ello es preciso deconstruir, para reaprender en formatos nuevos con el propósito de incluir la diversidad en las acciones de marca. Este proceso implica repensar para reaccionar frente a esos escenarios y, en función de esas miradas frescas, reevaluar lo que se hace/produce/comunica, para reformular.

“Si pudiéramos capacitar en atención a la diversidad, si pudiéramos tener un espacio de distensión sensorial o de acompañamiento en las compras a personas mayores, toda la experiencia de compra sería satisfactoria para el 100% de los potenciales clientes”, sentencia.

Entender las dificultades para prender un corpiño para quien tiene un brazo impedido o de asistir a un supermercado con los múltiples estímulos si se es autista… esas son las miradas que la nueva lupa de negocios debe emprender. De hecho, hay allí un cúmulo de consumidores esperando que se acuerden de incluirlos… y esas también son ganancias potenciales.