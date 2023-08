Marketing para Restaurantes: Nuevas ideas para subir las ventas

En nuestros tiempos, intentar actuar como se hacía hace algunos años, es un grave error que comenten muchas personas y empresas. No se puede pretender realizar el mismo marketing (si es que se hace) en el año 2023 que cuando los restaurantes estaban llenos y la demanda era mayor que la oferta.

En esos tiempos, de bonanza, se cometieron grandes fallos, como pensar que eso iba a ser para siempre, no invertir ni tiempo ni dinero en formar al personal, no preveer cambios ni tener ninguna motivación por innovar. Total, si ya nos va bien para que cambiar, se decían muchos empresarios. Se veían con dinero, todo lo que hacían, valía… no hacer nada, también valía…

Pero este triste pensamiento, sigue estando presente, aunque esta vez sin dinero y con muchos restaurantes por cerrar, todavía no se cambia ni se busca dónde mejorar para revertir la situación y captar a esos clientes que si siguen saliendo día a día.

¿Actuamos como antes, pensando en un futuro? ¡Qué mal vamos!

La única solución a la falta de imaginación es aprender marketing para restaurantes y aplicarlo a nuestros establecimientos. De qué nos sirve conocer un poco de esto y otro poco de aquello, no será mejor focalizar nuestras energías en un tema concreto, que nos dará resultados inmediatos?

El marketing para restaurantes que os propongo, os dará una nueva visión de cómo hacer las cosas y os sentiréis mucho más motivados, sabiendo qué hacer concretamente, con estrategias claras, pero a su vez, muy innovadoras. Tan importante en el marketing para restaurantes es conocer las nuevas necesidades del cliente como las tendencias en consumo gastronómico, entender las redes sociales, por citar algunos ejemplos y desde luego, cómo hacer una carta más rentable.

Tenemos que ser conscientes, que la herramienta de marketing más potente para subir las ventas dentro del restaurante, es la carta.

Instrumento que está dejado de lado, en la mayoría de restaurantes y sólo se usa como un interminable listado de platos, con muchas más páginas de las necesarias, que no refleja la identidad del establecimiento ni lo hace único y diferente.

Para hacer una carta rentable, hay que seguir ciertos pasos, que nos llevarán al éxito absoluto, ya que con estas estrategias, está garantizado una mejoría, tanto en rentabilidad, hasta un 30%, como en diferenciarnos del resto. Algunas de estas estrategias son:

1 Definir la identidad del restaurante

¿Qué tipo de gastronomía es la que quiero servir y transmitir en mi restaurante?

¿Podemos definir la gastronomía del restaurante en una sola frase? ¿Qué identidad posee?

¿Qué calidad de materia prima estoy vendiendo para que vuelva el cliente?

La decoración, el uniforme del personal, la música, la atención y la carta. ¿Van de la mano con la imagen que se quiere dar del establecimiento?

¿Qué me diferencia del resto, qué me hace único ante los ojos de mis clientes?

Sólo teniendo claro, cómo queremos ser conocidos y por qué razón el cliente tendría que elegir nuestro restaurante y no otro, podemos continuar con las estrategias de marketing.

2. Rentabilidad de la carta. Ingeniería de Menús.

Esta estrategia, analiza el rendimiento de los platos, por familias (entrantes, ensaladas, postres, etc.) según su rentabilidad y su popularidad, además intervienen estrategias de marketing, gestión y diseño.

Tenemos que tener los escandallos de todos los platos de la carta.

Visualizar cuáles son los más rentables.

Conocer cuáles son los más populares, para luego hacer la re-ingeniería de la carta.

Posicionar los platos de la carta de una manera diferente para estimular la venta de los platos más rentables, hasta un 30% +

Quitar los platos menos rentables y menos populares para subir la rentabilidad.

Optimizar la carta.

etc.

3. Neuromarketing en gastronomía.

El neuromarketing es la ciencia que estudia el comportamiento del cliente ante decisiones de compra. Con estudios realizados a consumidores en restaurantes, se ha demostrado, que si se utiliza la Ingeniería de Menús con Neuromarketing, la rentabilidad de la carta, puede subir hasta en un 30% Algunos ejemplos de neuromarketing aplicado a la carta.

Precios. No poner los precios en un orden de menor a mayor, ya que el cliente tiende a elegir lo más barato.

Anclaje mental. Poner un plato más caro, dentro de una familia de platos rentables, para que el resto parezca más barato.

Descripción. Los platos con descripción, se venden un 27% más. Se debe describir los platos más rentables. Las descripciones deben ser cortas, ya que mientras más largas son, menos lee el cliente. Se debe poner énfasis en el origen de los ingredientes, sobre todo si es local.

En la carta para niños, los niños se guían por las fotos y eligen lo último que ven o escuchan.