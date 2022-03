Marky Ramone fue declarado Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires

Marky Ramone, el histórico baterista de los Ramones, que se encuentra en la Argentina, donde ofrecerá shows este viernes y sábado, fue declarado esta tarde Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires, en un encuentro realizado en Strummer Bar, del barrio de Palermo.

“Es realmente un honor tener a Marky Ramone con nosotros para entregarle este premio y reconocimiento; vos sos parte de esta ciudad y una inspiración para los músicos, el público en general y los nuevos músicos ”, le dijo el ministro de Cultura porteño, Enrique Avogadro, al entregarle la distinción.

El músico estadounidense recordó a sus compañeros de banda: “Fue un honor haber sido parte de Ramones: Joey, Dee Dee, Johnny y Tommy, que desafortunadamente no están más entre nosotros y que si no fuera por ellos, yo no estaría aquí».

«Siempre es un placer volver aquí, porque el público de Argentina siempre fue bueno con nosotros, la mejor reacción la tuvimos en este país, por eso continué regresando por mi cuenta”, dijo el músico de 69 años, ícono de la banda de Nueva York, quien tocará este viernes en Santa Fe y el sábado en la ciudad de Buenos Aires, con un repaso por los clásicos del legendario grupo.

La banda de Marky incluye desde 2016 a Iñaki “Pela” Urbizu en voz, cantante y compositor vasco criado y formado musicalmente por Ramones y por el punk que se hizo en Euskadi en los 80.

El tramo argentino del tour mundial del ex Ramones junto a Marcelo Gallo en guitarra y Martín Sauan en bajo, se desarrollará en Santa Fe este viernes y el sábado 12 a las 21 en El Teatro de Flores (Av. Rivadavia 7806) en el marco de la que podría llegar a ser una de sus últimas giras mundiales.

Marky Ramone

“No he tocado aquí por dos años y medio con mi grupo, por lo que el show en el Teatro Flores será el primero en el que volvamos a tocar juntos. De nuevo, es un honor, muchísimas gracias, espero que todos gocen de buena salud y estén en forma. Y esperemos que esto del Covid pase y que todos podamos seguir con nuestras vidas”, agregó entre aplausos el artista.