Martín Guzmán tildó de «irresponsable» el comunicado de JxC. Irresponsable vs irresponsable

Guzmán tildó de «irresponsable» y «falto de fundamentos» el comunicado de JxC sobre la deuda pública

El exministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró hoy que el comunicado de Juntos por el Cambio (JxC) sobre la deuda pública en pesos es «irresponsable, falto de fundamentos y está plagado de omisiones vergonzosas», y responsabilizó al principal frente opositor de querer «generar inestabilidad para ganar una elección».

«El objetivo de la oposición», dijo Guzmán, es «que no se pueda refinanciar la deuda en pesos, como pasó en 2019 cuando gobernaban», aunque sostuvo que equivocan su diagnóstico, ya que la deuda en pesos ahora está en manos de «ahorristas locales», mientras cuatro años atrás estaba mayormente en poder de «capital especulativo».

«El comunicado de JxC muestra un modo de hacer política que explica por qué nos cuesta tanto ser un país más estable. Generar inestabilidad para ganar una elección nos daña como sociedad. Es, además de irresponsable, falto de fundamentos y está plagado de omisiones vergonzosas», afirmó Guzmán en un hilo de Twitter.

Guzmán hizo referencia a un comunicado que emitieron días atrás los principales dirigentes de Juntos por el Cambio, en el que se manifestaron «en contra de la utilización de instrumentos financieros en pesos, ajustados en dólares con tasas de interés imposibles de pagar, o en dólares a tasas usurarias», y acusaron a las autoridades de dejar «una bomba de tiempo al próximo» gobierno.

La oposición, según el exministro, olvida que «en diciembre de 2019 en Argentina no había crédito en ninguna moneda», como consecuencia de una política de endeudamiento entre 2016 y 2019 que «concluyó con una deuda en dólares insostenible y, en pesos, en default».

En ese sentido, destacó «la titánica reconstrucción del crédito en pesos» que debió llevarse adelante durante la pandemia, que «permitió que reaparezca algo de financiamiento cuando más se necesitaba» para financiar programas como «el ATP y el IFE que evitaron que no cierren comercios y fábricas y la gente se quede sin trabajo y sin ingresos».

«JxC quiere que no se pueda refinanciar la deuda en pesos, como pasó en 2019 cuando gobernaban. Pero se están esquivando con el diagnóstico, porque ahora la estructura del mercado es distinta» afirmó Guzmán, al remarcar que durante la anterior gestión de gobierno se «permitió el ingreso libre de capital especulativo que no tenía ningún interés en el desarrollo local», mientras que «hoy los tenedores de deuda en $ son ahorristas locales», es decir, empresas, bancos y compañías de seguro que «quieren, y queremos, que ese mercado no se rompa, sino que crezca».

«JxC hoy quiere dar lecciones sobre deuda como si no hubiesen existido sus 4 años en los que eligió no reestructurar la deuda insostenible en dólares pagándola con un préstamo récord del FMI que hipotecó nuestro futuro, y dejó la deuda en pesos en default. Eso era lo insostenible», aseguró.

Por último, reconoció que hay «mucha tarea por delante para construir una Argentina estable y con futuro» y que «para ello, las formas de construir poder y hacer política no deben socavar la confianza, sino generarla. Tergiversar y omitir no puede ser su campaña».

«Estemos a la altura del país que podemos ser», cerró.