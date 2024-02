Martínez dijo que la vuelta de la Ley Bases a comisiones es una «derrota» parlamentaria de Milei

El presidente de la bancada de diputados de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, afirmó hoy que el retorno a comisiones del dictamen de mayoría de la ley «Bases» representa una «derrota del bloque parlamentario» del presidente Javier Milei y remarcó que es un «fracaso legislativo» de todos aquellos que querían que esta norma fuera aprobada.

Fundieron el Ómnibus. No sabían manejar, salieron sin freno y quisieron meter todos los cambios juntos. Error inicial: no mandar leyes x temas. No priorizar los cambios en la economía para bajar inflación. No dialogar ni aceptar ayudas.

— Margarita Stolbizer (@Stolbizer) February 6, 2024