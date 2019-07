Matías Tombolini recorrió los barrios porteños

Compartí :-) .







Acompañado por candidatos a legisladores y a juntistas comunales de Consenso Federal, charló con los vecinos, dio a conocer sus propuestas y escuchó los problemas de la gente. Su paso por Palermo.

Este sábado, el candidato a jefe de Gobierno por Consenso Federal, Matías Tombolini, y otros integrantes de las listas porteñas del espacio que postula a Roberto Lavagna a la Presidencia de la Nación recorrieron las 15 comunas de la Ciudad de Buenos Aires para dar a conocer sus propuestas y escuchar los problemas de los vecinos.

Jubilaciones y sueldos que pierden con la inflación, dificultades para llegar a fin de mes, imposibilidad de hacer frente a las tarifas de los servicios públicos y deudas que se acumulan fueron moneda corriente en las charlas con la gente.

Frente a esta situación, Tombolini explicó el plan que tiene junto con Roberto Lavagna, al tiempo que destacó la figura del exministro de Economía por haber sacado a la Argentina adelante en 2002, “cuando el país se prendía fuego”.

“De la mano de cada uno y cada una de nosotros, la Argentina creció con baja inflación, con un dólar que no se disparaba, sin deudas y creando empleo”, recordó Tombolini. “Por eso –añadió–, me parece que lo importante es ver cuáles son las prioridades que tiene hoy el Gobierno y las que debería tener: bajar impuestos, eliminar gastos superfluos y hacer que la Argentina vuelva a funcionar poniendo plata en el bolsillo de los que consumen y no creyendo que el FMI es quien te va a traer la solución”.

Propuestas para la Comuna 14

En el barrio de Palermo, el punto de encuentro fue en Scalabrini Ortiz y Santa Fe, a las 11 de la mañana. Allí, Tombolini estuvo acompañado, entre otros, por Andrés Ignacio Resa, cabeza de la lista que disputa la Junta de la Comuna 14.

“Tenemos que comprometernos con una correcta elección de prioridades para el barrio”, manifestó el candidato comunal de Consenso Federal. “Generar alternativas de estacionamiento, fondos anticrisis para las expensas en los edificios, que los servicios públicos no aumenten más que los salarios y bajar los impuestos a los locales comerciales son algunas de las opciones que tenemos para ayudar a los vecinos a atravesar este difícil momento”, concluyó.