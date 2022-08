Matt Damon en Palermo

Matt Damon en Argentina: las fotos del paseo por Palermo junto a su esposa y sus hijas.

El actor de la saga Bourne llegó por compromisos laborales. Se prepara para llevar adelante entrevistas para una plataforma de contenidos por streaming. El misterioso proyecto que trajo al actor a nuestro país.

El protagonista de Misión rescate cenó anoche junto a su familia en un restaurant de la zona de Retiro y se prepara para llevar adelante una serie de entrevistas para una plataforma de contenidos por streaming.

En agosto de 2021, el actor habló del impacto que le provocó asistir a un partido de fútbol del equipo del que es hincha la familia de Barroso, Boca Juniors.

El reconocido actor de Hollywood está en nuestro país, acompañado de Luciana Barroso, y se lo vio en la capital porteña durante una salida con su familia.

Vestido con un pantalón verde militar, remera blanca, campera y zapatos negros, y usando una gorra para camuflar un poco su identidad, Damon logró no llamar la atención de los transeúntes, quienes ignoraron que estaban frente al protagonista de la saga Bourne. Por momentos con los lentes de sol puestos, el actor se manejó con total naturalidad en el país natal de su pareja. En las imágenes se lo ve sonriente mientras charla con dos de sus tres hijas: Isabella, Gia Zavala, Stella. También caminó a su lado Alexia -fruto de una relación anterior de Luciana-, que estuvo hablando por teléfono durante la salida casual.

#latestnews Matt Damon and his wife Luciana Barroso spotted taking romantic stroll in New York – https://t.co/uTZwe5hskl (POST_EXCERPT} pic.twitter.com/jdbO8rTNoe

— Clicky Sound (@ClickySound) May 24, 2022