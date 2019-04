Máximo Kirchner: “las tarifas eléctricas deben estar congeladas hasta el 2021”.

Compartí :-) .







El diputado Máximo Kirchner participó del multitudinario homenaje a Néstor Kirchner organizado por el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, al cumplirse 16 años de la elección general de 2003 que luego lo llevaría a la Presidencia de la Nación.

“Quieren asustar a los argentinos diciendo que de tener un gobierno con autoridad las cosas van a ir peor. ¡Es mentira! Los argentinos saben que se puede gobernar de otra manera. Lo vivimos entre el 2003 y el 2015. Hay que poner en el centro de la política de gobierno por delante al ser humano”, destacó.Desde el conurbano bonaerense, le dedicó unas palabras a Mauricio Macri al exigirle: “Hay un pueblo que está esperando que lo proteja. Que no le tenga miedo a la gente, que la convoque, que no viva de rodillas que tiene un pueblo como el argentino detrás que lo quiere de pie al presidente”. Al tiempo que recordó el rol que encabezaron Néstor y Cristina Kirchner cuando gobernaron el país: “¿Saben cuál es el orgullo que uno tiene? Que no se arrodillaron porque sabían que si ellos se arrodillaban ponían de rodillas a todo un pueblo”. “La responsabilidad de gobernar a las argentinas y los argentinos a lo largo y ancho del país no es para cualquiera, no es un juego de niño rico, no es un capricho de los medios de comunicación, son dirigentes que se deben formar y que deben estar acostumbrados a recibir las presiones y a no doblegarse ante el primer grito ni el primer susto que te dan”

“Vemos en la TV todos los días que tenemos que estar preocupados por el humor de los mercados financieros cuando en verdad por lo que hay que estar preocupados es por el humor de los argentinos y por las cosas que le están faltando a la gente”, dijo a la multitud Máximo Kirchner.

“Puede ser que estas manos hayan tenido un Joystik de PlayStation pero nunca se levantaron en el Congreso de la Nación para votar a favor de los Fondos Buitres, de los ajustes a la gente y de los ajustes a los jubilados. ¡Con esa joda no nos van a encontrar nunca! ¡No estamos en la joda! Y ese es el problema que tienen”. “Quieren asustar a los argentinos diciendo que de tener un gobierno con autoridad las cosas van a ir peor. ¡Es mentira!. Los argentinos saben que se puede gobernar de otra manera. Lo vivimos entre el 2003 y el 2015”, denunció.

“El presidente dijo el otro día que los mercados financieros son una persona atrás de una computadora en un lugar lejano. ¡Bien que se dio cuenta! Pero el presidente tiene que darse cuenta cómo está la gente de su país a la que él le prometió. Que busque el acompañamiento de su pueblo para enfrentar a esos mercados. Que tenga la dignidad por lo menos en los últimos meses de su mandato de dejar de hacer daño y proteger aunque sea por 6 meses a su pueblo”, dijo el diputado nacional.

“Hay un pueblo que está esperando que lo proteja. Que no le tenga miedo a la gente, que la convoque, que no viva de rodillas que tiene un pueblo como el argentino detrás que lo quiere de pie al presidente”. “La chapa de presidente hoy vemos la puede tener cualquiera. ¿Pero saben cuál es el orgullo que uno tiene? Que (Néstor y Cristina) no se arrodillaron porque ellos sabían que si lo hacían ponían de rodillas a todo un pueblo”.

“Si algo hizo Mauricio Macri en la campaña y en el debate fue mentirle de manera descarada a la gente. Hay que ser realistas los desafíos que tendremos el 10 de diciembre de 2019 en la Argentina tienen que ver más con los que teníamos en mayo del 2003 que con los que teníamos en diciembre del 2015”.

“Vidal hoy se da cuenta del desastre que han hecho y en un acto de demagogia electoral dice que va a congelar las tarifas por 5 meses. Si está realmente preocupada por lo que le pasa a los ciudadanos, las tarifas eléctricas deben estar congeladas hasta el 2021 y en el 2020 deben haber paritarias a la suba, para que la gente empiece a tener un alivio y pueda volver a llevar un plato de comida a su casa y no tenga n que comer los pibes en los comedores”. “Basta de la mentira de la televisión. Es la hora de la verdad gobernadora. Es la hora de gobernar y no de las historias de twitter y de Instagram”. “Pedirles disculpas por lo que nos faltó hacer en los 12 años, por no haber terminado los hospitales a tiempo y que la gobernadora ahora no los abra, disculpas por no haber podido ser mejores y no haber garantizado la victoria en 2015 y que esto no sucediera. Pero también quiero decirles que nos apretaron estos tres años y medio para que los traicionáramos y nunca lo hicimos, siempre seguimos defendiendo los intereses de la mayoría”. “El presidente el otro día dijo que los trabajadores faltan por resaca. Presidente usted está sufriendo la resaca del endeudamiento. Se emborracharon tomando deuda en la Argentina y estas son las consecuencias que hay ahora”. “Les pido que no se quiebren y que tengan la autoestima alta. Que vienen días mejores y que van a venir buenos tiempos. Son seis meses y el 27 de octubre las urnas van a rebalsar de votos para volver a poner a la Argentina en el lugar del que nunca debió haber salido que es el camino del crecimiento, del conocimiento con los científicos y docentes, de la producción, de la construcción con los cascos amarillos, el camino que ponga a la Argentina de pie”.

Nadie puede solo. Tenemos que sacar a la Argentina entre todas y todos adelante. Que se escuche desde acá, desde el corazón de la provincia de Buenos Aires desde el pueblo y las barriadas de José C. Paz, que escuche el Fondo Monetario Internacional y los mercados financieros: que están a la cola, que primero está la deuda interna con el pueblo argentino que generó el presidente Mauricio Macri”, finalizó ante los vecinos de José C. Paz.

Por su parte el intendente de José C. Paz , Mario Ishii, dijo: “Hay que hablar con números. Néstor recibió a la Argentina debiendo 144 mil millones y en default. Cuando se fue Cristina en 2015 la deuda externa era de 88 mil millones. Desendeudaron el país. Hoy estos cráneos nos han enterrado con una deuda de 277 mil millones que ni en cien años vamos a poder pagar. Un 274% más de deuda”. “Jamás había entregado mercadería en todos los mandatos anteriores. En esta gestión estoy entregando comida porque la gente no tiene para comer. Es una vergüenza que se haya tomado tanta deuda y no se haya invertido en producción, trabajo ni tecnología para ayudar al pueblo”.

DANIEL SCIOLI

Las revelaciones que hizo Cristina Fernández de Kirchner en el libro que acaba de publicar, el diputado nacional y precandidato a presidente por el peronismo, Daniel Scioli, afirmó hoy que a la ex presidenta “le llenaban la cabeza” en su contra y señaló a “algunos de los pibes” de la agrupación La Cámpora.

Scioli ratificó que competirá en las PASO del frente electoral que conforme el PJ aunque se presente como candidata la actual senadora y recordó cómo era su relación cuando la jefa de Unidad Ciudadana era presidenta.

“El vínculo era institucional porque ella era la Presidenta y yo era el gobernador bonaerense. Y en algunos momentos, las circunstancias hacían que tengamos conversaciones en privado que se daban con mucho respeto, sinceridad y focalizados en los temas de la provincia porque a veces había muchas tensiones entre la Nación y la provincia de Buenos Aires”, contó a la prensa.

“Un día conversando le dije: ‘Hay algo que no entiendo. Por un lado, Néstor (Kirchner) y vos me confiaron las más altas responsabilidades y, por otro lado, siento que hay una permanente desconfianza por algunas decisiones que se van tomando”.

Queda claro que las próximas elecciones van a ser a toda orquesta. queridos lectores.