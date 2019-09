“Me quieren ver muerta”: Fabián Cubero vs Nicole Neumann.

Compartí :-) .







Fabián Cubero habló de la crisis de llanto que Nicole Neumann sufrió en Nosotros a la Mañana. La modelo abandonó el estudio y, según contó Ángel de Brito, dijo: “Me quieren ver muerta”. El drama de Nicole, después de 3 años de separación no logra llevarse bien con Cubero.

Desde las redes sociales las chicas defienden a Cubero diciendo por ejemplo.

“A ella le encanta señalar con el dedo a Fabian pero no le gusta cuando Fabian la señala a ella porque se le combinarte en un “Drama” por favor, que tipa insoportable!.”

“Sos vos. .la que no sueltas. Nicol deja de hacerte la víctima. ..tu cara de echa la angelita, pero eres un demonio. no te creo.”

“Nicole dijo que le querés destruir la vida, que es imposible tener una relación con vos, que la querés matar, que no la dejás organizar planes con las nenas”, comentó el cronista a Cubero. Sorprendido por el tenor de las declaraciones, Cubero contestó: “¿Tanto? No, ni idea. No tengo idea, la verdad, no sé. Me sorprende un poco esto. Todavía no hablé con nadie, no hablé con mi abogado. No sé qué pasó”.

Luego, el deportista se refirió a la escandalosa frase de su exesposa. “La verdad, me sorprende esta situación. Que diga que la quiero matar es fuerte. Eso es muy fuerte. No quiero hablar nada porque no estoy al tanto. Hay cosas raras”, comentó Fabián sobre ella.

Antes de irse dijo: “Yo estoy tranquilo, estoy tratando de recuperarme de mi lesión. Todo esto me sorprende porque recién termino de entrenar. Uno siempre espera lo mejor, no sé qué problemas tendrá, la verdad. Yo no estoy en la vida de ella, es un tema de ella”.