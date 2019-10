Medias: el arte de combinarlas.

Compartí :-) .







Por Ing. Edgardo López, Gerente comercial de Lauda Textil (www.medias-stylo.com).

Son un detalle, pero uno esencial. Las medias, su material, color y diseño, no pueden ser elegidas al azar, pues son un punto de atención para quienes evalúan nuestra imagen personal. Y esto vale tanto para hombres como para mujeres.

Aunque cueste creerlo, las medias se ven en un 80% de nuestros movimientos, por eso quienes tienen la mirada experta siempre se fijan cómo los combinamos.

Para empezar, hay que tener en cuenta cómo interactúan las medias con los zapatos. El color de los calcetines debe ser lo más parecido al del calzado. Si esto no es posible, siempre es mejor optar por un tono más oscuro. Otra opción, es que la media sea del mismo tono que el pantalón.

Una regla que no se puede quebrar es que siempre hay que usar medias largas con ropa formal, pues no es estético que se vea la pierna al caminar o sentarse. Las medias cortas solo se usan con bermudas o ropa deportiva.

¿Medias sí o medias no?

Ahora se ha puesto de moda que muchos hombres usen mocasines o zapatos náuticos sin medias. Si bien esta tendencia informal crece, hay que aclarar que es solo para ocasiones, como los domingos a la tarde. Igualmente, por higiene y estética, les recomendamos usar los calcetines, pues éstos evitan que el calzado se impregne de olores que luego nos resultan desagradables.

En algunos países consideran que la persona que no usa medias en la oficina o durante el horario laboral es un mal educado, incluso en los viernes que muchos ya tomaron como día casual.

Ahora que coincidimos en lo bueno de usar medias, hay que ponernos de acuerdo en que los contrastes muy sobresalientes no siempre son buenos. Para lucirlos hay que tener una personalidad destacada y acompañar el outfit con actitud.

Si sos de los que se animan a las medias estampadas, hay ciertos detalles a cuidar, como que combine con la camisa, el saco, la corbata, los zapatos y, por supuesto, el pañuelo en caso de usarlo.

Los rombos, que son clásicos, van bien con jean o pantalones pinzados, acompañados por una chomba o una camisa sin corbata.

Recordá: las medias se ven en el 80% de tus movimientos.