México 71, una película documental de Carolina Gil Solari & Carolina M. Fernández, sigue en el Cine Gaumont.

FUNCIONES CONFIRMADAS

Hasta el miércoles 20 de diciembre a las 12:45, 14:00, 17:30 y 20:45hs en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635, CABA.

Del jueves 21 de diciembre al miércoles 3 de enero, a las 18:30hs en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635, CABA.

SINOPSIS

En 1971, un grupo de futbolistas argentinas viaja a México para representar a su país por primera vez en un mundial. Tras las falsas promesas de un empresario, cuando llegan a destino descubren que están solas, sin botines, sin camisetas y sin director técnico. A fuerza de goles y personalidad se volvieron las favoritas del público mexicano y conforman hoy una de las principales y olvidadas páginas de la historia del fútbol argentino.

Con testimonios de Luky Sandoval, Elba Selva, María Esther Ponce, Virginia Andrada, María Fiorelli & Angela Lerena.

MATERIALES

TRAILER

PALABRAS DE LAS DIRECTORAS

Todos los deportes tienen su historia, pero el fútbol femenino parecía no tenerla. Hasta que en el camino por construir un fútbol femenino mejor y participar de diversas charlas y espacios, conocimos a las jugadoras de la selección que en 1971 nos representaron en un mundial, pero cuya historia fue ocultada por la sociedad, que en ese momento no veía posible la relación entre la mujer y el fútbol.

Decidimos unir nuestras miradas, perspectivas y contextos para codirigir un largometraje que reivindique a aquellas mujeres que supieron ser protagonistas, sacándolas del inmerecido olvido que sufrieron y homenajear la gran hazaña que lograron.

Este documental busca ser un lazo entre el presente y el pasado, reconstruir la historia de aquella selección que viajó a México para representar al país y que terminó convirtiéndose en la génesis de todo lo que vive el fútbol femenino hoy.

El fútbol femenino empezó a empoderarse y ganar espacios en la calle, en las canchas y en los medios. Por eso nos preguntamos: ¿por qué no en el cine?

BIO DIRECTORAS

Carolina M. Fernández es egresada de la carrera de Imagen y Sonido (UBA) y productora de Salamanca Cine, especializada en cine documental. Produjo más de 20 largometrajes, entre ellos Los médicos de Nietzsche (Jorge Leandro Colás, 2023), Telma, el cine y el soldado (Brenda Taubin, 2022), Exilio de Malvinas (Federico Palma, 2016) y Parador Retiro (Jorge Leandro Colás, 2009). Los proyectos y películas participaron en Festivales y Mercados internacionales como Cannes, IDFA, Málaga, Venezia, Bafici y Mar del Plata, entre otros. México 71 es su ópera prima como directora.

Carolina Gil Solari estudia Diseño de Imagen y Sonido en la Universidad de Buenos Aires y se especializa en realización. Se desempeña creando contenido audiovisual para el Club Atlético Vélez Sarsfield. Fue realizadora integral de piezas audiovisuales con el fin de generar comunidad y acompañar al deporte con perspectiva de género. En el 2019, escribió y dirigió Próceres, un cortometraje documental que repasa la historia de las mundialistas argentinas en 1971, obteniendo premios en varios festivales. Aquel fue el germen de México 71, que es su ópera prima.

México 71

Calificación: ATP

64 minutos, 2023, Argentina.

Dirección: Carolina M. Fernández & Carolina Gil Solari

Producción: Carolina M. Fernández & Jorge Leandro Colás

Guión: Carolina Gil Solari & Emilio Guazzaroni

Dirección de Fotografía y Cámara: Aylén López

Dirección de Arte: Noe Volpe

Sonido Directo: Daiana Fernández, Franco Marenco & Magalí Fariña

Montaje: Karina Expósito

Música: Francisco Seoane

Diseño de Sonido y Mezcla: Hernán «Cachai» Ruiz

VFX y Corrección de Color: Martín Larrea

Diseño Afiche y Créditos: San Spiga

Compañía Productora: Salamanca Cine