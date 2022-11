Mi pareja consume ciberporno… ¿qué hago?

Por María, experta en relaciones.

Comuna 14 – Barrio de Palermo: 15/11/2022 – 10:05:20 Hora Ciudad de Buenos Aires, República Argentina.

Muchas mujeres y hombres se sienten traicionados cuando descubren que su pareja pasa horas frente a una pantalla consumiendo sexo online. ¿Se trata realmente de un engaño o esta conducta puede leerse de otra manera, como un estímulo a la vida sexual, por ejemplo?

Hace no tanto, para poder ver una película XXX o comprar una revista erótica, había que trasladarse a un negocio especializado, a un cine del rubro o procurar el material en algún lugar dedicado a ello. La tecnología ha puesto el sexo a un clic, con los beneficios y con los riesgos que ello conlleva.

Son sobre todo mujeres quienes se quejan de que sus parejas dedican mucho tiempo al consumo de este tipo de productos y se sienten engañadas.

¿Qué hacer si tu pareja consume ciberporno?

· ¿Te sientes traicionado / a? No te desesperes. No lo / a encontraste en la cama con otra persona. Es probable que él o ella crean poder explorar nuevas prácticas en su vida personal viendo experiencias ajenas. Aprovecha este “hallazgo” como una oportunidad para revisar qué está faltando en materia de comunicación entre ustedes. También en materia de comunicación sensual, claro. Quizás puedan abrir las puertas a encontrarse de una mejor manera.

· ¿Hay cambios en su conducta? Algunos especialistas consideran que el consumo de porno en exceso puede generar problemas relacionales, incitando al individuo al aislamiento e incluso a alguna disfunción sexual. Si crees que los cambios en él o en ella son notorios, puede que esté ante un problema de adicción al sexo. En estos casos, siempre es conveniente consultar a un especialista.

· ¿Estás celoso / a? Puede que lo que más te moleste o duela sea que tu pareja se excite viendo a otra mujer u hombre (que no eres tú). Y sobre todo, que pienses que está rompiendo vuestro “contrato” viendo este tipo de cosas a escondidas. Seguramente estos episodios ponen de manifiesto un tema de fondo en materia de valores que sólo ustedes podrán resolver, con mucho diálogo y, si es necesario, con la ayuda de un terapeuta.

· Dialoga con él (o con ella): muchos consumidores de pornografía desarrollan expectativas poco realistas en relación con la sexualidad y minimizan lo que les ocurre en el cotidiano. La construcción en la vida de una pareja de novios o de un matrimonio depende de mucho más que de acrobacias sexuales. Sean francos y, sin lastimarse – son temas muy sensibles que ponen en juego al amor propio – compartan qué les gustaría experimentar en materia erótica.

· No “compres” estereotipos: la vida no es una película. No a todos les gustan las mismas prácticas sexuales ni experimentar cosas todo el tiempo y el ciberporno puede llevar a la confusión. Incluso hay quienes sostienen que muchos de los films disponibles degradan a la mujer. Si miras esos materiales ten en cuenta que no promuevan la violencia de género o alguna práctica ilegal, por ejemplo.

· ¿Probaron ver algo de a dos? Si la pareja se encuentra en una meseta (o directamente sin actividad) en materia sexual, puede que ver cómo otras personas tienen sus encuentros estimule el día a día.

El Universo del sexo pone en juego cantidad de cuestiones que hacen al ser y a la pareja. Consensuarlas con respeto contribuye al crecimiento de ambos.