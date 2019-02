Mi pareja me descalifica. Por Valeria Schapira

¿Sientes que no eres “suficiente” para tu pareja, que en lugar de potenciarte hace que te sientas mal? ¿Que cualquier error de tu parte se transformará en disparador de críticas, burlas y menosprecio? Si él o ella te descalifica – y tú te ves aceptando esa conducta – es hora de que empieces a repasar qué está pasando en ese vínculo sentimental y, sobre todo, qué está ocurriendo contigo que no puedes salirte de ese lugar de maltrato.

El maltrato toma muchas formas: verbal, físico y puede tener matices sutiles como la indiferencia y el silencio que pueden llegar a hace dudar al receptor de si no estará tomando las cosas con una sensibilidad excesiva. Ese es el lugar en el que el maltratador se mueve con mayor comodidad: en el hacer dudar al otro de sus propias convicciones y emociones.

¿Te reconoces viviendo alguna de estas situaciones en tu relación de pareja?

· Minimiza todos tus logros: todo lo que haces le parece menor, poco importante, indigno de atención. Siempre tiene a flor de labios un comentario irónico o un chiste desubicado. Si le retrucas u observas que lo que hace o dice te lastima, dirá que sólo estaba bromeando, que exageras, que no lo tomes como algo personal. Recuerda: si algo te duele, no es chiste.

· Hace comentarios fuera de lugar: esta conducta se da no solo en la intimidad, sino también frente a terceros, generalmente allegados. Usa expresiones como “ésta” o “éste” para referirse a ti. Se burla de todo lo que dices o haces desde una posición de suficiencia y de saberlo todo. Su conducta apunta a neutralizarte y a hacerte sentir incómodo/a. Si te sientes fuera de lugar, es probable que ese vínculo no sea el sitio para ti.

· Crea sentimientos confusos en ti: nadie puede generarnos malestar si no damos lugar a que lo hagan. El tema es que muchas veces una relación se deteriora sin que nos demos cuenta y lo que era nuestro cobijo emocional se transforma en un infierno. Si sientes cada vez menos confianza en ti, si dudas de tu valía, si sientes que necesitas su aprobación para todo, algo no está bien. Puede que ella o él diga una cosa y haga la otra, mienta, manipule o simplemente genere confusión. El buen amor genera bienestar, hace crecer. Si sientes que tu energía está en baja, algo no está funcionando como tendría que hacerlo.

· No te registra: la ausencia es una forma sutil e hiriente de manipulación. Cuando alguien al que quieres te hace sentir que no existes, que no eres importante, la herida es muy profunda. El no registro de tu persona, de tus actividades u opiniones es una manera de descalificarte tanto o más dolorosa que la agresión manifiesta. No permitas que te traten como a alguien invisible.

· Te rechaza: no dar espacio a la intimidad también es descalificar. Es cierto que hay temporadas en las que la frecuencia sexual puede disminuir por distintas razones. Esta coyuntura no invalida que se pueda ser afectuoso con la pareja, abrazándola, conteniéndola… Cuando no existe contacto físico alguno, se impone dialogar a ver qué está sucediendo en ese vínculo. Si sientes que él o ella te aleja, pregunta qué está ocurriendo, intenta generar un lugar de encuentro en el diálogo. No mereces el rechazo.

· Te engaña: la infidelidad es descalificación lisa y llana, una enorme falta de respeto al pacto establecido. Aunque quien engaña no se lo plantee de tal modo, está rompiendo un pacto de confianza, desvalorizando al otro y a la relación. Cierto es que muchos vínculos se vuelven más resilientes después de una crisis post engaño pero hace falta madurez, diálogo y decisión de barajar y dar de nuevo. Si te engaña, no te engañes…

Acerca de Match.com

Match.com está presente en 25 países con más de 8 idiomas y alcance en 5 continentes.En América Latina, Match.com cuenta con más de 60 millones de usuarios, lo que lo convierte en el sitio número 1 de citas.

El sistema de “algoritmos de matcheo” que sugiere compatibilidades de acuerdo a las preferencias de cada usuario lo convierte en un puente altamente efectivo para la búsqueda del amor online.