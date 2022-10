Milagros Maylin: Larreta confesó que está en pareja

Rodríguez Larreta reveló que está en pareja con una funcionaria porteña: «Estoy feliz».

En marzo de 2021, Maylin integró una mesa estratégica donde comenzó a compartir periódicamente reuniones con un grupo de diez funcionarios encabezado por Larreta.

Mucho se comentó la separación de Horacio Rodríguez Larreta (56) y más aún sus meses de soltería. Fueron varios los nombres que se mencionaron como eventuales parejas, pero ninguno fue confirmado hasta anoche como sucedió con el de Milagros Maylin (36). Ambos vienen de largas relaciones, militan hace años en el PRO, comparten la pasión por la gestión y por el mismo club de fútbol (Racing).

“¿Cómo se resolvió el anuncio?”, “Fue un proceso personal, ambos tenían cuestiones que resolver y cuando lo hicieron, decidieron hacerlo público”, explicóuna fuente.

El jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, dio detalles de su relación con Milagros Maylin, quien se desempeña en la gestión porteña. «Soy muy cuidadoso y prudente. Lo hago para proteger a mis hijas y no exponerme», detalló el «Guasón» porteño.

En una entrevista, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, confesó que está en pareja con una funcionaria de su gestión. El referente de Juntos contó que desde hace un tiempo mantiene una relación con Milagros Maylin: “Me enamoré y estoy muy feliz”, expresó durante una entrevista televisiva.

Al respecto, Larreta hizo referencia a cómo mantiene reserva de su vida privada, ante los rumores que indicaban que había iniciado un nuevo vínculo amoroso, tras su separación de Bárbara Diez. “Soy muy cuidadoso y prudente. Lo hago para proteger a mis hijas y no exponerme, es una forma de cuidarlas”, señaló.

“Estoy muy bien hoy. Quiero contarte que me enamoré. Y estoy muy feliz con eso”, reveló el jefe de Gobierno. Allí dio detalles sobre la elegida: se trata de Milagros Maylin, quien se desempeña actualmente en el área de Tercera Edad de la gestión porteña. “Se llama Milagros y me hace muy bien. Es alguien que me descontractura y desestructura. Siento que ella me ablanda, me hace un poco bien”, contó al aire.

Sobre el perfil de Maylin, Rodríguez Larreta indicó: “Trabaja en el Gobierno de la Ciudad, en la parte de tercera edad y estuvo mucho tiempo con María Eugenia Vidal, cuando era gobernadora de la provincia de Buenos Aires”, detalló.

Allí, Milagros Maylin se desempeñó en tareas del programa de integración de villas, contó el jefe de Gobierno de la Ciudad. “Es una mujer comprometida con su trabajo, inteligente y apasionada. Es muy graciosa, tiene mucha energía positiva, mucha buena onda. Es también muy sensible y familiera”, se sinceró Larreta y concluyó: “Realmente, estoy muy feliz”.

