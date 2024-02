Milei aseguró que el cepo se levantará cuando se solucione déficit fiscal y se sanee el BCRA

El Presidente de la Nación, Javier Milei, afirmó ayer que «el cepo cambiario se va a levantar una vez que se alcance el déficit fiscal cero» y se haya «alcanzado un saneamiento del Banco Central».

En un reportaje concedido al canal de cable LN+, el Jefe del Estado sostuvo que «el déficit fiscal cero no se negocia y el saneamiento del Banco Central no se negocia, y una vez alcanzados esos dos objetivos, se levantarán las restricciones cambiarias».

«Una vez que eliminás el cepo, el exceso de demanda desaparece, cae la tasa de interés, se expande la actividad económica, se expanden los salarios y la cantidad de pobres e indigentes caen», precisó el jefe de Estado.

El mandatario explicó las condiciones en las cuales recibió la administración y señaló que lanzó «un plan hiperortodoxo con un proceso de saneamiento del Banco Central y un sinceramiento cambiario.

«Hemos echado 50.000 empleados públicos, bajamos transferencias discrecionales, eliminamos la obra pública y eliminamos planes sociales truchos», describió.

Milei enfatizó que «en diciembre empezó un proceso de desaceleración de la inflación, en enero ha dado 20% y hoy la inflación de viajar al 50% mensual están en niveles de un 15% anual».

En ese sentido, digo que el número de inflación «aislado parece horroroso», pero pidió no olvidar «la herencia» recibida, al referirse al Índice de Precios al Consumidor subió 20,6% durante enero, 5 puntos porcentuales menos que el mes pasado.

Al respecto, detalló: «En diciembre la inflación viajaba a un ritmo del 15.000% anual. Nos dejaron plantada una hiperinflación. Si seguíamos así, nos íbamos a encontrar con un 95% de pobres».

«Los problemas no se arreglan emitiendo dinero, no hay solución inocua a la inflación. Sólo si dejás de emitir a la inflacion la vas a exterminar. El déficit fiscal no genera inflación, es la emisión monetaria la que genera inflación», señaló el jefe del Estado.

Respecto de una eventual dolarización de la economía, Milei se inclinó por la libertad de monedas «donde cada uno pueda elegir su moneda. Habrá libre competencia de monedas, pero la gente parece inclinarse por el dólar».

Más adelante, Milei precisó: «Hasta ahora la base monetaria está clavada en 10 billones de pesos, hay que seguir trabajando sobre los pases y es necesaria una reforma del sistema financiero. Pero estamos a tiro de dolarizar. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que podemos abrir el cepo a mitad de año. Aún tenemos varias tareas por llevar adelante».