Milei aseguró que se resolverá en la Justicia el conflicto con Chubut. La UCR se queda pedaleando en el aire

El presidente Javier Milei dijo esta noche que se resolverá en la Justicia el conflicto con la provincia de Chubut luego de que su gobernador, Ignacio Torres, amenazara con cortar el suministro de gas y petróleo desde el miércoles por la caída de la coparticipación y le advirtió que va a cometer un delito.

«Nachito, no te hagas drama que lo vamos a resolver en la Justicia…

De paso aprendé a leer un contrato de deuda así te evitás quedar en un muy ridículo off-side… Ánimo! Ya aprenderás…», posteó este noche el mandatario en la red social X en respuesta a una publicación de Torres.

Poco antes, el mandatario provincial había señalado: «Presidente, quiero decirle que, a diferencia de otros, yo no le tengo miedo. No vamos a ceder ante sus insultos, amenazas o aprietes. No creo en la violencia y voy a defender a los chubutenses hasta las últimas consecuencias»

«Usted tiene que gobernar para todos los argentinos, para eso lo votaron. A mi me eligieron para defender los intereses de mi provincia, y así lo voy a hacer», sostuvo Torres.

El gobernador hizo esa publicación luego de que el Presidente considerara que el mandatario chubutense estaría incurriendo en un delito si corta el suministro de gas y petróleo, al citar un artículo del Código Penal al respecto.

«Hola Nachito y cómplices. Les paso algo del Código Penal. ARTICULO 194. – El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años», posteó Milei en la red social X.

Más temprano, el jefe de Estado dijo que nunca» pensó que «tendría tantas alegrías juntas con el Principio de Revelación» y «ver como toda la casta que le ha arruinado la vida a los argentinos de bien» se «juntan todos para defender sus obscenos privilegios», en medio de los apoyos de gobernadores a la decisión de Chubut.

Más temprano, el jefe de Estado había reposteado el comunicado del Gobierno cuestionando a Torres con la frase: «Desenmascarando la mentira de los degenerados fiscales».

La UCR envió su «apoyo solidario» al gobernador de Chubut

La Unión Cívica Radical (UCR) envió esta noche su «apoyo solidario» al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en medio de la disputa que mantiene con el Gobierno nacional por la coparticipación y repudió lo que considera «un ataque» a esa provincia.

«La UCR repudia el ataque contra el pueblo de Chubut y su gobernador, Ignacio Torres, y expresa su apoyo solidario frente a la decisión inédita del presidente Milei que incumple con la Constitución al quitar fondos que le corresponden a esa provincia», señaló el partido mediante su cuenta en la red X.

La UCR, presidida por Martín Losteau, sostuvo que «Milei recorta de un manotazo una deuda que viene de la gestión anterior de Chubut y cuando lo hace de golpe, le saca a los ciudadanos de esa provincia la posibilidad de acceder a servicios básicos como la educación, salud y seguridad».

«El Gobieno nacional fuerza una tensión que pone en riesgo nuestra identidad como país en momentos que las provincias y sus gobernadores enfrentan una situación de gravedad que pone en jaque a millones de argentinos», expresó el comunicado partidario.

Martín Menem sobre Torres: «Me parece un poco imprudente esta maniobra»

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sostuvo esta noche que le parece un poco «imprudente» la decisión del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, de cortar el suministro de gas y petróleo por la caída de la coparticipación y lo cuestionó por aliarse con el sindicalismo de su provincia.

«Me parece un poco imprudente esta maniobra. A Nacho Torres la gente lo eligió para el cambio y escuchar que se va a aliar con el sindicalismo, que es lo que la gente no votó, para dejar sin petróleo al resto del país, no corresponde», afirmó Menem en diálogo con La Nación+.

«La gente el 19 de noviembre votó ese cambio, en el que no estaban este tipo de maniobras, votó ajustar para terminar de una vez con la Argentina, Nación y provincias, que gastan más de lo que pueden recaudar», destacó.

Para Menem, debido a que «ha venido un Presidente que ha decidido terminar con los problemas que tenemos, vamos a ver muchas de estas disputas»

«Pero la provincia no es ni Nacho Torres ni el gobernador anterior, tenían que pagar de esta manera, tenían que descontarle este dinero y ahí empiezan los tironeos», sostuvo el presidente de la Cámara baja.

Menem consideró que Milei recibió el país en una situación «caótica»

y «desesperante» pero con el compromiso de terminar con estas situaciones en las provincias.

«Estamos ante un cambio de era que los goberndores tienen que entender, tendrían que tener un poco más de prudencia porque el Estado no va a emitir un peso más para financiar el tesoro», subrayó.