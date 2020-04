Compartí :-) .







«Se perdió mucho tiempo y recién sabemos quiénes son los infectados», dijo una médica.

Una gerontóloga de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos explicó a Télam defendió las medidas protectivas tomadas por otros países y analizó las consecuencias que podría traer la falta de previsión del gobierno de Trump.

El crecimiento exponencial de casos de Covid-19 en los Estados Unidos, donde hubo más de 13.000 muertos, generó en ese país críticas de infectólogos ante la falta de testeos masivos desde un principio y de elementos de protección suficientes para frenar un virus nuevo con un alto poder de contagio.

Alicia Arbaje, médica especialista en gerontología de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, explicó a Télam los alcances que tendrá en las próximas semanas esa falta de previsión y aseguró que a los países que adoptaron medidas protectivas y pudieron sostenerlas en el tiempo, pese a la opinión de los economistas, «les ha ido mejor».

Télam: ¿Qué es lo que falló en los Estados Unidos en el manejo de esta pandemia?

Alicia Arbaje: Creo que vimos lo que estaba pasando en otros países en noviembre y diciembre del año pasado y como no teníamos la suficiente información de este virus no se realizaron las pruebas a la población en general. Sin esas pruebas se perdió mucho tiempo en saber cuán grande podía ser la epidemia aquí. Ahora se está viendo una incidencia mucho más alta porque estamos empezando a ver quiénes son los infectados, por eso los números están subiendo mucho.

T: ¿Qué pasó con la provisión de elementos de protección a la población como máscaras, barbijos y alcohol en gel?

AA: En Estados Unidos se notó la escasez de estos elementos, no tuvimos la suficiente cantidad, mirándolo retrospectivamente a los países que dispusieron esos equipos de entrada les ha ido mejor. Tampoco hubo el suficiente empuje para decirles a las empresas que dejen de hacer lo que estaban haciendo y enfoquen su producción sólo en la fabricación de protección, ahí estuvo el problema. Estamos en un mes de alta incidencia y aún no se ha llegado al pico de casos, no sabemos con la llegada del verano como va a responder el virus a temperaturas mas altas.

T:¿ Cómo fue la protección para la población de adultos mayores, las medidas que se tomaron fueron las adecuadas?

AA: La CDC (entidad reguladora de medicamentos en Estados Unidos) está recomendando lo mismo para toda la población, pero los adultos mayores y las personas que presentan alguna inmunodeficiencia tienen que extremar los cuidados, igual que aquellas de 40 y que tengan un cuerpo de 80 por enfemedades prevalentes. La previsión tiene que basarse en el riesgo, no por edad. Yo les estoy diciendo a los adultos mayores que usen máscaras o barbijos aunque no estén enfermos y no esté recomendado. Les digo que si salen que lo usen, y si viene una persona a la casa de un adulto mayor, que ambos usen barbijo.

T: ¿Cómo se pueden compatibilizar las pérdidas económicas que genera un aislamiento prolongado con la necesidad de protegerse ante el virus?

AA: Los economistas están viendo el aislamiento de otra manera, y la verdad es que todo esto causó que la economía se haya paralizado, pero desde el punto de vista sanitario el aislamiento lo antes posible es lo mejor, así como tener la mayor cantidad de testeos disponibles.

Si no se tienen las puebas disponibles, lo mejor es aislar a todo el mundo y tratar de disminuir los contagios. No hay cura, no hay vacuna, así que la idea es prevenir y evitar que los hospitales colapsen. Por eso me pareció una buena idea que en la Argentina se haya comenzado con el aislamiento al conocerse el primer deceso, con tal de que luego se esté preparado para proveer a la población más vulnerable de los bienes esenciales para seguir viviendo.

T: ¿Por qué este virus es más letal en los adultos mayores y cómo se hace para protegerlos?

AA: Esta pandemia es muy preocupante para ellos, lo que estamos viendo es que el 20% de ellos terminan muriendo, el grupo con más alto riesgo es el mayor de 80 años pero también lo son los de 60 y 70. En los adultos mayores se transmite de forma más veloz que la influenza. Hoy por hoy la mejor defensa es mantenerse lo más saludable posible y tener un sistema inmunológico fuerte, hacer ejercicio -en lo posible- y consumir el triple o cuádruple de frutas y verduras de lo que se come habitualmente. También hay que estar bien hidratado, más que lo normal.

T: ¿Cómo se maneja en los adultos mayores la situación de aislamiento a la que deben estar?

AA: Es importante que estén aislados, si bien la socialización es muy importante para el sistema inmunológico. Es necesario buscar alternativas a través de la tecnologías para mantener un contacto diario con la familia. Es imprescindible que se mantengan a dos metros de las personas.

T: ¿Cuáles son los síntomas en los adultos mayores a los que hay que estar atentos para saber si contrajeron coronavirus?

AA: Fiebre, dolores de garganta, de cuerpo, pérdida del olfato o del gusto y también observar el comportamiento para ver si presentan confusión, desorientación o letargo ya que las enfermedades también suelen aparecer como síntoma con cambios cerebrales.

T: ¿Cuáles son las investigaciones que realiza la Universidad Johns Hopkins respecto al coronavirus?

AA: Hay investigaciones en búsqueda de la vacuna. También se realizan estudios que analizan la eficacia de los medicamentos para el HIV y para la malaria, pero ninguno de estos medicamentos se están suministrando.

T: ¿Estudian la posibilidad de usar la sangre de las personas recuperadas como anticuerpos para tratar a los infectados?

AA: Hay estudios clínicos al respecto pero todavía no se sabe si la persona infectada puede desarrollar inmunidad, aún ignoramos cuánto duran esos anticuerpos y si son efectivos porque no sabemos si el coronavirus está mutando.

T: Desde la Universidad ¿cuáles son las innovaciones que están practicando para hacer frente a la pandemia?

AA: Vemos la posibilidad de cómo prestar mejores servicios médicos y con esta pandemia estamos aprendiendo. La mejor manera de proveerle a los pacientes mejores cuidados no es llevándolos al hospital sino enviar los médicos y las enfermeras a su casa y tratarlos en internación domiciliaria.