Minifalda nueva ola

Compartí :-) .







Por Flavia Tomaello, https://flaviatomaello.blog/, Instagram @flavia.tomaello

Mary Quant llegó al museo V&A en Londres. La primera retorspectiva se extenderá hata el 16 de febrero del próximo año y es co-curada por Jenny Lister y Stephanie Wood.

Inventiva, con opiniones y mentalidad comercial, Mary Quant fue la diseñadora de moda más icónica de los años sesenta. Pionera en el diseño y la venta al por menor, popularizó los dobladillos superaltos y otras apariencias irreverentes que fueron fundamentales para el desarrollo de la escena ‘Swinging Sixties’. Nuestras colecciones de moda incluyen ejemplos de sus famosos diseños de los años sesenta y setenta.

Mary Quant nació y se crió en Blackheath, Londres, hija de dos maestros de escuela galeses. Tras la negativa de sus padres a dejarla asistir a un curso de moda, Quant estudió ilustración en Goldsmiths, donde conoció a su futuro esposo, el aristócrata Alexander Plunket Greene. Se graduó en 1953 con un diploma en educación artística, y comenzó un aprendizaje en un ingeniero de alto nivel, Erik de Brook Street. En 1955, Plunket Greene compró Markham House en King’s Road en Chelsea, Londres, un área frecuentada por el ‘Chelsea Set’, un grupo de jóvenes artistas, directores de cine y miembros de la sociedad interesados ​​en explorar nuevas formas de vida y vestirse. Quant, Plunket Greene y un amigo, el abogado convertido en fotógrafo Archie McNair, abrieron un restaurante (el de Alexander) en el sótano del nuevo edificio y una boutique llamada Bazaar en la planta baja. Las diferentes fortalezas de cada socio contribuyeron a su éxito a largo plazo; Mientras trabajaban juntos en todos los aspectos: Quant se concentró en el diseño, Plunket Greene tenía las habilidades empresariales y de marketing, y McNair aportó el sentido legal y comercial a la marca.

Quant inicialmente surtió la tienda con prendas que podría adquirir en el mercado mayorista, aprovechando la oportunidad para ofrecer una nueva versión del estilo de las mujeres. Pero pronto se frustró con la ropa disponible. Alentada por el éxito de lo que Quant describió como un par de pijamas «locos» que había diseñado para la apertura de Bazaar (el diseño que aparece en la revista Harper’s Bazaar y que luego fue comprado por un fabricante estadounidense), decidió comenzar a surtir la boutique con sus propios diseños.

Nueva lectura de la época

Desde finales de la década de 1950 hasta principios de la década de 1960, Bazaar fue una de las pocas tiendas en Londres que ofreció una alternativa a los estilos «maduros» producidos por otros diseñadores de alta costura. También ofrecía una experiencia de compra radicalmente diferente a la de los couturiers, grandes almacenes y cadenas de tiendas que conformaban el mercado de la moda. En Bazaar, la música fuerte, las bebidas gratis, los escaparates ingeniosos y los horarios extendidos de apertura crearon una «escena» que a menudo continuaba hasta altas horas de la noche. Las mujeres jóvenes viajaron a Bazar para disfrutar de comprar algo diferente en un entorno mucho menos formal.

La estética en desarrollo de Quant fue influenciada por los bailarines, músicos y chic chic de Beatnik del Chelsea Set, y los Mods (abreviatura de ‘Modernistas’), una poderosa subcultura que ayudó a definir la cultura juvenil de Londres a finales de los años cincuenta en Gran Bretaña, con su amor por Ropa deportiva italiana, sastrería afilada y contornos limpios. Las primeras colecciones de Quant fueron sorprendentemente modernas en su simplicidad y muy ponibles. A diferencia de la ropa más estructurada que sigue siendo popular entre los modistos, Quant quería «ropa relajada adecuada a las acciones de la vida normal». Combinando vestidos cortos de túnica con medias en colores brillantes y sobresalientes (escarlata, jengibre, ciruela y uva), creó una versión atrevida y de alta costura de los trajes prácticos que había usado de niña en la escuela y en las clases de baile.

Un interés en lo inesperado fue otra firma para Quant. Jugaba con la escala y la proporción, y hacía referencia a la ropa del siglo anterior, subvirtiendo elementos familiares de prendas como las chaquetas Norfolk, las camisas con cuello de presilla y los corpiños Liberty. Uno de sus primeros diseños de 1958, un conjunto de tres piezas en franela gris, combina un sombrero, unos calcetines y un cambio de estilo túnica: un conjunto sorprendente que revisa la ropa interior victoriana como una forma peculiar de ropa de día. Otros ejemplos del enfoque irreverente de Quant incluyen su línea de cardiganes para hombres lo suficientemente largos como para usarlos como vestidos, y los cuellos de plástico blancos que se usan para alegrar los suéteres y vestidos. Tales diseños permitieron fácilmente a los consumidores jóvenes comprar «ser modernos». Para 1957, la demanda de ropa de Quant había llevado a la apertura de una segunda tienda Bazaar en King’s Road, en un espacio diseñado por Terence Conran.

Historia de inventores

A Quant se le suele atribuir la invención del aspecto más icónico de la década: la minifalda. No hay evidencia concluyente para decir quién fue el primero en tomar los dobladillos un camino atrevidamente largo al norte de la rodilla (otra posibilidad es el modisto francés André Courrèges). En cualquier caso, las faldas extremadamente cortas y los vestidos de cambio se convirtieron en la marca registrada de Quant, y fueron popularizados por el modelo más prominente de la época, Twiggy, cuya figura esbelta ayudó a convertir los dobladillos súper cortos en una tendencia internacional. Las minifaldas y los vestidos se combinaron a la perfección con la gama de calzas y ropa interior de Quant, una de las primeras líneas producidas con el nombre de Mary Quant bajo licencia. Quant también creó el suéter ‘Skinny Rib’ (aparentemente inspirado en probarse un suéter de ocho años por diversión) y, en 1966, inventó los pantalones de abrigo. Aprovechando la historia de amor de la década de 1960 con nuevos materiales, fue la primera diseñadora en utilizar PVC, creando ropa de apariencia húmeda y diferentes estilos de botas resistentes a la intemperie en su gama de calzado, Quant Afoot.

Mientras la escena de la boutique de Londres seguía floreciendo, Quant estaba consolidando su posición como una potencia comercial y cultural. En 1962, firmó un lucrativo contrato de diseño con la cadena estadounidense de tiendas por departamento JC Penney. En 1963, la compañía Mary Quant Limited se expandió al mercado masivo del Reino Unido con una nueva línea de difusión más barata, Ginger Group. El mismo año, Quant recibió el Premio Internacional The Sunday Times por «sacudir a Inglaterra con una actitud convencional hacia la ropa». En 1966, recibió un OBE y publicó su autobiografía, ‘Quant by Quant’. Al año siguiente, abrió su tercera tienda, en la calle New Bond de Londres. Al final de la década, Quant era la diseñadora más destacada del Reino Unido y había alcanzado un alcance sin precedentes en el mercado: se estimaba que hasta siete millones de mujeres tenían al menos uno de sus productos en su vestuario, mientras que miles más lucían el super -Modernos tonos de su gama de cosméticos con la marca ‘Daisy’.

Durante la primera mitad de la década de 1970, Quant permaneció a la vanguardia de la moda: su trabajo se celebró en una exposición retrospectiva de Mary Quant en Londres, en el Museo de Londres (Palacio de Kensington), desde noviembre de 1973 hasta junio de 1974. Desde finales de los años 70 en adelante, el negocio produjo ropa de mujer de alta calidad, junto con diseños de interiores coordinados para la compañía de fabricación británica ICI, que incluyen ropa de cama, alfombras, pintura y papel tapiz, gamas de difusión como trajes de baño, medias, joyas, la muñeca de moda Daisy y productos populares de maquillaje y cuidado de la piel. Quant presentó el cuidado de la piel para hombres y publicó libros que promocionaban sus ideas sobre los cosméticos. En 1990, el British Fashion Council le otorgó el prestigioso Premio Salón de la Fama, reconociendo su destacada contribución a la moda británica. Publicó su segunda autobiografía en 2012 y se convirtió en «Lady» para el año nuevo del 2015.