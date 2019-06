Mirazur: El Restaurante del Argentino Mauro Colagreco fue elegido como el mejor del mundo.

Compartí :-) .







La revista británica Restaurant destacó a ‘Mirazur’ en el primer lugar, así como a tres restaurantes españoles y a dos peruanos entre los mejores diez.

DONDE

https://www.mirazur.fr/

El restaurante de un argentino en Francia fue elegido como el mejor del mundo

El chef de Mirazur, Mauro Colagreco, y su equipo, durante los Premios de los Mejores 50 Mejores Restaurantes del Mundo en Singapur, el 25 de junio de 2019.

Press conference with the team behind Mirazur, The World’s Best Restaurant 2019. #Worlds50Best https://t.co/rol0LKYyZR — The World’s 50 Best (@TheWorlds50Best) 25 de junio de 2019

El restaurante ‘Mirazur’, abierto en Francia por el chef argentino Mauro Colagreco en 2006, fue elegido como el mejor del mundo por la revista británica ‘Restaurant’. En la prestigiosa tabla de clasificación gastronómica, que se elabora desde 2002, ingresaron entre los mejores diez de este año los españoles ‘Asador Etxebarri’ (Atxondo, tercer puesto), ‘Mugaritz’ (San Sebastián, séptimo), ‘Disfrutar’ (Barcelona, octavo lugar), y los peruanos ‘Central’ (Lima, 6º) y ‘Maido’ (Lima, décimo).

La lista de los ’50 mejores restaurantes del mundo’ se conoció este martes durante una ceremonia celebrada en Singapur, en la que también resultó premiada la mexicana Daniela Soto-Innes como la mejor chef del planeta. En la lista figuró además el restaurante ‘Pujol’ (Ciudad de México, 12º lugar).

Colagreco, cuyo local ‘Mirazur’ está ubicado en la ciudad francesa de Menton, frente a la Costa Azul, volvió a ser reconocido por su trabajo después de haber recibido tres estrellas Michelin, la última en enero de este año. En la lista de 2018 había alcanzado el tercer puesto.

El vasco ‘Asador Etxebarri’, ubicado en la provincia de Vizcaya y considerado uno de las mejores parrilleros del mundo, trepó del puesto 10 conseguido el año pasado al tercer lugar. En tanto, ‘Central’, del chef peruano Virgilio Martínez, quedó elegido como el mejor de Sudamérica por segundo año consecutivo al alcanzar la sexta posición. Y otro limeño, el ‘Maido’, se coronó con el décimo puesto.