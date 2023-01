Miss EE.UU. gana la corona de Miss Universo 2022

La estadounidense de raíces filipinas R’Bonney Gabriel, de 28 años, es la novena ganadora del certamen para el país norteamericano.

«The Filipino blood is so strong.»

Newly-crowned Miss Universe R’Bonney Gabriel, who is a Fil-Am that represented USA in the competition, thanks Filipinos for their support in her journey and says she is proud of her roots. #MissUniverse2022

