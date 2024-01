Monobloque Espert sueña un mundo que no existe en ningún lugar del mundo

Para Espert, el Congreso apoyará ley ómnibus pero advirtió que si no es aprobada habrá «otra crisis»

Monobloque Espert

El diputado nacional del monobloque Avanza Libertad y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, expresó hoy que «si no sale» el proyecto de ley ómnibus en el Congreso el país estará «cerca de otra crisis» y afirmó que «salvo el kirchnerismo» el resto de los bloques en la Cámara baja «van a empujar con modificaciones» para que la iniciativa sea sancionada.

«Si no sale estamos cerca de otra crisis», indicó Espert por Radio Rivadavia, en referencia al tratamiento del proyecto de ley «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos» con el que el Gobierno de Javier Milei pretende desregular la economía y realizar modificaciones políticas, laborales, tributarias y penales.

El diputado consideró que Argentina «está por séptima vez en los últimos 60 años al borde de una situación de crisis» y que si el proyecto de ley no es sancionado por el Congreso el país «tendrá su crisis».

«Ya se pasó por crisis antes y Argentina se transformó en un país miserable pero no desapareció. Tuvo ‘Rodrigazo’, Martínez de Hoz, hiperinflación, 2001, tuvo crisis con los Kirchner, otra con Macri y Argentina siguió, nada mas que siempre para atrás. Si esta ley no sale volveremos a dar otro paso para atrás», detalló.

Para Espert, la sociedad debe «hacer sacrificios y esfuerzos necesarios para ser un país desarrollado», pero admitió que «probablemente cueste cada vez más hacer el giro de 180 grados para que nos vaya bien» porque «la sociedad está cada vez más rota».

«Los países desarrollados no se hicieron con el confort de los planes sociales, los subsidios a las tarifas y el ‘ñoquerío’ de empleo publico en provincias, de empresarios prebendarios que no quieren competir. No es así», indicó el diputado y señaló que «se hace con educación de calidad, competiendo, con funcionarios públicos probos, con la gente pagando impuestos razonables, que los políticos no lo malgasten, con sindicalistas que defiendan derechos de trabajadores en lugar de ‘sindigarcas’ como acá».

Previamente, en declaraciones a la prensa antes de ingresar a la reunión de gabinete en la Casa Rosada, Espert también se refirió al tratamiento de la ley ómnibus: «Salvo el Kirchnerismo, que se va a oponer a casi todo, el resto de los bloques, con modificaciones, van a empujar una ley critica para los argentinos».

Agregó que hay que «dar vuelta la página» y «apuntar para adelante y apoyar las ideas de la libertad y el sentido común que impulsa el Presidente.

El Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad (FIT-U) solicitó la «impugnación al nombramiento» del diputado como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, por las «gravísimas amenazas» del legislador contra los diputados del bloque del partido de izquierda, Myriam Bregman y Nicolás del Caño, para quienes había pedido «cárcel o bala».

Espert aseguró que tendrán que ver «como avanzan cada uno de los artículos» en el Congreso de la Nación y advirtió que «es altamente probable que salga, pero puede haber modificaciones en artículos».