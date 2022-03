Monopatín, patineta, skate, skateboarding.

El skateboarding o monopatinaje es un deporte que se practica con un skateboard en cualquier parte de una calle donde se pueda rodar, aunque también se puede patinar sobre cualquier sitio, ya que es un deporte libre. Por ejemplo, piscinas, escaleras, calles, etc. El único impedimento de este deporte callejero es el malestar de las calles: baches, piquetes, badenes.

En general, todo lo que pueda desestabilizar al patinador.

En él, el objetivo es buscar la belleza al manejarlo; no es un deporte que esté directamente vinculado a algún tipo de competición, por lo tanto, se podría denominar como libre. Existen diversos trucos realizables sobre un monopatin, que varían en dificultad.

Trucos de desliz de tabla (la madera), llamados (slides) como el nose slide, boardslide, por una determinada superficie; trucos de estilo libre (freestyle) (cada persona muestra trucos originales y, generalmente, complejos), trucos de rampa, los que se realizan únicamente en dichas instalaciones; los denominados simplemente por truco (trick), que consisten en que el skate se despegue de los pies y gire dibujando una determinada figura por el aire para luego volver a la posición correcta para el desplazamiento, como el flip, el hellflip, varials… o también las figuras en que la tabla gira simultáneamente con todo el cuerpo; y por último, los manuales, diversas maniobras en que el individuo se desplaza sobre el skate sobre una o dos ruedas y puede ser con uno o dos pies (con un pie:one foot manual/con dos pies: manual) si se realiza con las ruedas delanteras se llama no se maunal y con las traseras manual solamente. Hay dos tipos de skate: El street o estilo callejero, y el vertical, que se practica en rampas también denominado vert.

El skateboarding está relacionado con la cultura callejera. Para abreviar se le designa simplemente skate, que es también el término utilizado para nombrar el monopatín, tabla sobre la que se practica el monopatinaje.

Está relacionado con la cultura callejera, con el arte urbano, pero muchos skaters apenas patinan en calles y/o plazas. Son los ramperos, quienes sólo patinan en rampas. De hecho, en bastantes competiciones existen dos categorías (o más): street (estilo de calle) y vert (rampa); porque un individuo puede deslizarse por las pendientes de un skatepark pero a la vez tener muy poco que hacer en el estilo de calle.





Trucos de Flip



Los trucos base de flip son varios.

Kickflip: Consiste en dar un giro a la tabla en el aire ( en direccion hacia tu dedo meñique del pie ), se ejecuta raspando con el pie en diagonal y saltando.

360 Flip: Es la mezcla de un 360 Pop Shove It y un flip.

Laser Flip: Consiste en hacer un 360 frontside pop shove it combinado con un heelflip: es lo opuesto al 360 flip.

Heelflip: Consiste en lo mismo que un kickflip, solo que gira en el sentido contrario (en la dirección de los dedos) y se ejecuta deslizando el talón hacia el cóncavo de la tabla.

Pop-Shove-It: También se divide en dos trucos, el Backside y Frontside shove it. En el caso del frontside shove it la tabla gira igual que en un Frontside 180 solo que el cuerpo queda estático y viceversa con el backside.

Varial kickflip: Consiste en hacer un Backside pop shove it y un kickflip.

Varialheelflip: Consiste en hacer un frontside pop shove it y un heelflip.

Trucos de grind



Los trucos de grind consisten básicamente saltar deslizándose sobre una superficie como un barandal o un borde, manteniendo el equilibrio y evitando caerse. Lo conforman básicamente dos tipos de trucos: los grinds, que son los que se realizan con los trucks, como el 50-50, el nosegrind y el pivot-grind. (Ambos ejes, delantero y trasero respectivamente) ; el 5-0, el smith grind, el feeble y los slides que son los que se realizan con la tabla como el board slide,nose slide , el tail slide,»el darkslide», «lipslide» o el «craislide», que es lo mismo que el taislide solo que se agarra, «powerslide», «pendulumslide», «nosebluntslide» o «boogerslide».



Antes de realizar estos trucos debe tomarse la precaución de asegurarse que la superficie que será empleada para deslizarse esté debidamente lubricada para un mejor deslizamiento, pero no excesivamente. Se suele utilizar cera o parafina como también jabón en los bordes, casi innecesarios en las barandas.





Trucos de manual



Los trucos de manual consisten en mantener el equilibrio con dos ruedas o incluso con una sola. Hay varios tipos: manual, nosemanual, one foot manual,one foot nosemanual, one wheel manual, left manual , right manual, penguin manual, handstand manual, etc.

Trucos de flatland



Los trucos de flatland son aquellos que se hacen sobre una superficie lisa y no necesitan mucho espacio, tales como el pogo , el railstand o el st

Ollie



Es el truco básico del skateboard, de él derivan casi todos los demás. Consiste en saltar con la tabla sin agarrarla con la mano.

Para realizarlo se siguen los siguientes pasos:



Se coloca un pie más o menos por debajo de los tornillos y el otro en la punta trasera, o tail.

Se toma impulso para saltar la tabla, se le da un golpe seco al tail (Al golpe seco también se le llama pop) y se desliza el pie que estaba en medio de la tabla a los tornillos delanteros (raspando).

Estando en el aire, se suben los pies, flexionando las rodillas si se quiere una altura mayor.

Se toca el suelo con las ruedas, flexionando las rodillas para amortiguar la caída, tratando que la tabla aterrice horizontalmentey absorbiendo el impacto.



Tablas



Diferencias en la estabilidad, la maniobrabilidad y la agilidad con que puede controlarse. Pueden encontrarse tablas de modelos diferentes materiales como de madera de retrente de arce, fibra de vidrio e incluso fibra de carbono, todos materiales combinables, incluso para reforzar la zona en la que se apoyan los ejes, este sistema se llama Impact Support y se puede encontrar en tablas Almost. Actualmente las capas de la tabla, que suelen ser 7 u 8 se pegan entre sí con Resina epoxi, lo que posibilita usar menos pegamento dada su fortaleza, redundando en el menor peso de la tabla. Hay disponibles diferentes longitudes, anchos, así como con diferentes formas en la punta, la cola y los bordes.



Material



Las tablas de madera de arce y en menor medida las de watambú proveen la mejor respuesta. Los skates con materiales plásticos son actualmente casi juguetes, no responden tan bien como los de madera y hasta son peligrosos. También hay tablas hechas de aluminio y fibra de vidrio.También de distintos tipos de maderas como maple, roble Y distintos tipos de maderas.

Longitud



Para el skate tradicional y estilo street, opta por tablas menores a 33 pulgadas (83 cm) de longitud. Para otros usos, como por ejemplo estilo cruising, elige tablas de skate de 35 pulgadas de longitud (89 cm). Skaters más pequeños deberían elegir tablas más cortas para conseguir mejor control.



Ancho



El ancho de la mayoría de los skates está entre 7.5 y 8.25 pulgadas (19-21 cm). Las tablas más anchas (más de 20 cm) proveen mayor estabilidad, balance y control para las superficies de transición en el andar, las cuales incluyen rampas como los halfs, ollas y bowls.





Los skates más estrechos o angostos (menos 20 cm) ofrecen más maniobrabilidad para los trucos de skate y flips. Querrás una tabla más angosta para practicar estilo street o para un andar técnico, que incluye flips, trucos, deslizamientos, rails, hacer quiebres y bordes.

Una tabla de 20 cm puede utilizarse como una mezcla de street y un skate más de transición, como un compromiso entre estabilidad y maniobrabilidad.





Forma



La mayoría de los skates son cóncavos, es decir, tienen la nariz (o punta), cola y bordes levantados. Cuanto más cóncavo sea un skate, más agresivos pueden ser los movimientos y los trucos que se hagan.



Ruedas y trucks



Hay varios tipos de ruedas y trucks para todo tipo de terrenos y diferentes clases de andar o de estilos. El aluminio es el material más utilizado, incluso el magnesio. Los ejes de los trucks son de cromo.



Al elegir un set de ruedas de skate, debe considerarse el tamaño y la dureza. La mayoría de las ruedas tienen un “durómetro”, pero puedes comprar unas de “durómetro dual”, las cuales poseen un centro, o núcleo más duro, rodeado por un área de superficie de contacto más blanda, también existen las ruedas de uretano, ruedas especiales para street.



Ruedas de skate 87A: son una buena elección para skates largos, estilo cruising, pendientes. Muy buenas para superficies irregulares.

Ruedas de skate 95A: ideales para un estilo street y no perder el control en baches.

Ruedas de skate 97A: buenas performances en todo tipo de superficies lisas, como parques, rampas y ollas.

Ruedas de skate 100A: usadas por expertos. Son ruedas muy duras con poca tracción y difíciles de levantar haciendo cualquier tipo de truco.



Los tamaños de las ruedas de skate se dan en milímetros. Cuanto más chicas son las ruedas, más lento es el skate.





Ruedas de 52 mm a 55 mm: se usan para ir por la calle o por parques o bowls, y para skaters pequeños.

Ruedas de 56 mm a 60 mm: se usan para hacer skate en calles, parques de skate, bowls, ollas y rampas verticales, y para skaters de mayor tamaño.

Ruedas de 60 mm o mayores: se usan para longboard o para andar en pendientes o caminos de tierra.



Los trucks de skate o ejes de skate sostienen las ruedas a la tabla de skate y permiten girar. La mayoría de los trucks de skate están en un rango de 4,75 a 5,5 pulgadas (12-14 cm) y pesan entre 10 y 13 onzas (310-400 g).

Un truck más grande confiere mayor estabilidad; sin embargo, cuanto más grande sean los trucks, más pesados serán. Algunos fabricantes han encontrado maneras de aligerar el truck manteniendo la estabilidad con aleaciones ligeras como las de titanio.





Juegos



Las reglas son básicas. El juego consiste entre dos o más jugadores, el primer jugador hace un truco y los demas tienen que copiarlo o repetirlo. Si algún jugador no logra copiar este truco o lo falla recibe una letra. Si el jugador creador del truco no logra caerlo, no recibe una letra, cambia el turno y pasa al siguiente jugador y así sucesivamente. Para que el truco sea válido, el patinador, tiene que por lo menos estar en la tabla con los dos pies por 5 segundos. Si este se cae, el truco no cuenta. Tampoco cuenta si es un truco girando (180º, 360º, etc.) y cae a la mitad, sea el que hizo el truco o los que lo intentan. No todos los trucos son permitidos en los S.K.A.T.E.’s profesionales



Trucos si el oponente «popea» el truco y el adversario lo desliza.



El primer jugador en conseguir la palabra SKATE es el perdedor. En la última letra (E) el jugador tiene 2 intentos para copiarlo.

En un S.K.A.T.E. de street el jugador no puede hacer trucos de grab, grind, manual o trucos en los cuales uno o dos de los pies toquen el suelo.



Depende de qué juego, cuando el jugador esté en su ultima oportunidad, se le dan dos turnos antes de conseguir la E.

Si el jugador que esta copiando el truco lo hace mal, el jugador que creó el truco en el juego, le puede dar otra oportunidad para copiarlo.

Una serie de eventos muy popular es el «Battle At The Berrics». The Berrics es un skatepark ubicado en Estados Unidos fundado por los Pro Skaters Eric Koston y Steve Berra; de ahí el nombre.

Las reglas de éste son : Solo flatground pero esto no significa nada de street o flat. No bajar los pies, esto significa: No «no complies», no «bonelesses», no «grabs», no «handplants» (slides y manuals tampoco son válidos).

Una regla reciente es: «No hacer trucos que se arrastren por el suelo si el contrincante pica el truco»; por ejemplo: Si el oponente realiza un «Ollie Impossible» no es permitido que en defensa se realice un «360 Shove it».

La última letra merece 2 intentos o «tres». El arrastrar los pies, si es en «ataque», merece un intento más; si es en defensa, no. Se decide quién enmpieza por medio de «piedra, papel o tijeras».

EN PANAMA





Sugerencias

Plaza Güemes.