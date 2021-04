Moria Casan destruyó a Horacio Larreta: «Tenés cara de extraterrestre».

El Jefe de Gobierno quedó impactado al sufrir en carne propia el efecto de la lengua karateca de La One. Moria Casán a Larreta: «Tenés cara de extraterrestre», Larreta quedó varado en su propio planeta extraterrestre. Moria Casan, «la One», lo destruyó a Horacio Larreta en un segundo sin que pudiera ser reaccionar.

Moria se autoproclamó «esencial» por tener más de 70 años y estar expuesta debido a su trabajo. «No me iba a vacunar porque me sacaron las ganas y tengo demasiadas defensas… pero Galo, mi asistente, me anotó y me puse la china el domingo 11 por Pilar».